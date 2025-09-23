https://ria.ru/20250923/dvizhenie-2043660914.html
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 23.09.2025
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:48:00+03:00
2025-09-23T07:48:00+03:00
2025-09-23T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152770/23/1527702382_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_18efeb67f8aab40f2c2e08e48944542e.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Сообщение о перекрытии поступило в 6.40 мск, ограничения действовали 56 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250923/gosduma-2043659924.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152770/23/1527702382_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_4231dfae07053410de5c93313f78adaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Крымский мост
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей