На Крымском мосту временно перекрыли движение

2025-09-23T06:51:00+03:00
2025-09-23T06:51:00+03:00
2025-09-23T15:23:00+03:00
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении. Причины не назывались. Перекрыли движение в 06:40 мск.
