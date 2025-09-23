На Крымском мосту временно перекрыли движение

Рейтинг@Mail.ru
06:51 23.09.2025 (обновлено: 15:23 23.09.2025)
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении. Причины не назывались. Перекрыли движение в 06:40 мск.
россия, происшествия, крымский мост
Россия, Происшествия, Крымский мост
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Причины не назывались. Перекрыли движение в 06:40 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Крымский мост временно перекрыли
7 августа, 02:14
 
РоссияПроисшествияКрымский мост
 
 
