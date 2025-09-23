https://ria.ru/20250923/dtp-2043790834.html

Появились подробности ДТП на западе Москвы

Появились подробности ДТП на западе Москвы - РИА Новости, 23.09.2025

Появились подробности ДТП на западе Москвы

Автомобиль врезался в остановку на западе Москвы, среди пешеходов пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:48:00+03:00

2025-09-23T16:48:00+03:00

2025-09-23T16:48:00+03:00

москва

мосгортранс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Автомобиль врезался в остановку на западе Москвы, среди пешеходов пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 15.43 на улице Веерная, у дома 1к5, произошло ДТП с участием автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на павильон ожидания. Среди пешеходов на остановке пострадавших нет. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что павильон ожидания будет осмотрен профильными службами и восстановлен в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20250921/dtp-2043385794.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мосгортранс, происшествия