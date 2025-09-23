Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности ДТП на западе Москвы - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/dtp-2043790834.html
Появились подробности ДТП на западе Москвы
Появились подробности ДТП на западе Москвы - РИА Новости, 23.09.2025
Появились подробности ДТП на западе Москвы
Автомобиль врезался в остановку на западе Москвы, среди пешеходов пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:48:00+03:00
2025-09-23T16:48:00+03:00
москва
мосгортранс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Автомобиль врезался в остановку на западе Москвы, среди пешеходов пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 15.43 на улице Веерная, у дома 1к5, произошло ДТП с участием автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на павильон ожидания. Среди пешеходов на остановке пострадавших нет. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что павильон ожидания будет осмотрен профильными службами и восстановлен в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20250921/dtp-2043385794.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосгортранс, происшествия
Москва, Мосгортранс, Происшествия
Появились подробности ДТП на западе Москвы

Автомобиль врезался в остановку на западе Москвы, пешеходы не пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Автомобиль врезался в остановку на западе Москвы, среди пешеходов пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 15.43 на улице Веерная, у дома 1к5, произошло ДТП с участием автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на павильон ожидания. Среди пешеходов на остановке пострадавших нет. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что павильон ожидания будет осмотрен профильными службами и восстановлен в кратчайшие сроки.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Ярославской области два человека погибли в ДТП
21 сентября, 20:09
 
МоскваМосгортрансПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала