Появились подробности ДТП на западе Москвы
Появились подробности ДТП на западе Москвы - РИА Новости, 23.09.2025
Появились подробности ДТП на западе Москвы
Автомобиль врезался в остановку на западе Москвы, среди пешеходов пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:48:00+03:00
2025-09-23T16:48:00+03:00
2025-09-23T16:48:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Автомобиль врезался в остановку на западе Москвы, среди пешеходов пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 15.43 на улице Веерная, у дома 1к5, произошло ДТП с участием автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на павильон ожидания. Среди пешеходов на остановке пострадавших нет. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что павильон ожидания будет осмотрен профильными службами и восстановлен в кратчайшие сроки.
