16:20 23.09.2025 (обновлено: 16:34 23.09.2025)
Девушка, въехавшая на машине в остановку в Москве, могла перепутать педали
Женщина, влетевшая на автомобиле в остановку на западе Москвы, предварительно, перепутала педали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Женщина, влетевшая на автомобиле в остановку на западе Москвы, предварительно, перепутала педали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Водитель, предварительно, перепутала педали", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что женщина-водитель пострадала, врезавшись на машине в автобусную остановку на западе Москвы.
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Автомобиль въехал в автобусную остановку на западе Москвы. Кадр видео из соцсетей
Автомобиль въехал в автобусную остановку на западе Москвы. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Женщина, влетевшая на автомобиле в остановку на западе Москвы, предварительно, перепутала педали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Водитель, предварительно, перепутала педали", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что женщина-водитель пострадала, врезавшись на машине в автобусную остановку на западе Москвы.
Москва
 
 
