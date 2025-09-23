https://ria.ru/20250923/dtp-2043783621.html
Девушка, въехавшая на машине в остановку в Москве, могла перепутать педали
Девушка, въехавшая на машине в остановку в Москве, могла перепутать педали
Девушка, въехавшая на машине в остановку в Москве, могла перепутать педали
Женщина, влетевшая на автомобиле в остановку на западе Москвы, предварительно, перепутала педали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Женщина, влетевшая на автомобиле в остановку на западе Москвы, предварительно, перепутала педали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Водитель, предварительно, перепутала педали", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что женщина-водитель пострадала, врезавшись на машине в автобусную остановку на западе Москвы.
