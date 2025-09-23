https://ria.ru/20250923/dtp-2043778064.html
В Москве легковушка въехала в автобусную остановку
Женщина-водитель пострадала, врезавшись на машине в автобусную остановку на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Женщина-водитель пострадала, врезавшись на машине в автобусную остановку на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 15.29 поступило сообщение о наезде легкового автомобиля на автобусную остановку по адресу: улица Матвеевская, дом 1Г, строение 2", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия пострадала женщина-водитель."Возгорания и разлива топлива не произошло", - уточнил собеседник агентства.
