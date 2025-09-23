Рейтинг@Mail.ru
В Москве легковушка въехала в автобусную остановку
16:07 23.09.2025 (обновлено: 16:34 23.09.2025)
В Москве легковушка въехала в автобусную остановку
В Москве легковушка въехала в автобусную остановку - РИА Новости, 23.09.2025
В Москве легковушка въехала в автобусную остановку
Женщина-водитель пострадала, врезавшись на машине в автобусную остановку на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Женщина-водитель пострадала, врезавшись на машине в автобусную остановку на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 15.29 поступило сообщение о наезде легкового автомобиля на автобусную остановку по адресу: улица Матвеевская, дом 1Г, строение 2", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия пострадала женщина-водитель."Возгорания и разлива топлива не произошло", - уточнил собеседник агентства.
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве легковушка въехала в автобусную остановку

На западе Москвы легковушка въехала в автобусную остановку

Автомобиль въехал в автобусную остановку на западе Москвы. Кадр видео из соцсетей
Автомобиль въехал в автобусную остановку на западе Москвы. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Автомобиль въехал в автобусную остановку на западе Москвы. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Женщина-водитель пострадала, врезавшись на машине в автобусную остановку на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 15.29 поступило сообщение о наезде легкового автомобиля на автобусную остановку по адресу: улица Матвеевская, дом 1Г, строение 2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадала женщина-водитель.
"Возгорания и разлива топлива не произошло", - уточнил собеседник агентства.
Москва
 
 
