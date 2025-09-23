https://ria.ru/20250923/dtp-2043747103.html

Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции

Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции - РИА Новости, 23.09.2025

Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции

23.09.2025

Российским туристам оказывается вся необходимая помощь после ДТП с автобусом в Турции, ситуация находится на контроле, сообщили журналистам в Российском союзе...

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российским туристам оказывается вся необходимая помощь после ДТП с автобусом в Турции, ситуация находится на контроле, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило ранее во вторник агентство IHA. О том, что среди пострадавших есть российские туристы, РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье. "Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле", - говорится в сообщении РСТ.

