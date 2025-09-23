Рейтинг@Mail.ru
Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции - РИА Новости, 23.09.2025
14:05 23.09.2025
Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции
Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции - РИА Новости, 23.09.2025
Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции
Российским туристам оказывается вся необходимая помощь после ДТП с автобусом в Турции, ситуация находится на контроле, сообщили журналистам в Российском союзе... РИА Новости, 23.09.2025
турция
россия
анталья (провинция)
российский союз туриндустрии (рст)
в мире
происшествия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российским туристам оказывается вся необходимая помощь после ДТП с автобусом в Турции, ситуация находится на контроле, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило ранее во вторник агентство IHA. О том, что среди пострадавших есть российские туристы, РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье. "Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле", - говорится в сообщении РСТ.
турция
россия
анталья (провинция)
турция, россия, анталья (провинция), российский союз туриндустрии (рст), в мире, происшествия
Турция, Россия, Анталья (провинция), Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире, Происшествия
Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции

Туристам из России оказывают необходимую помощь после ДТП с автобусом в Турции

© Фото опубликовано турецкими СМИ
Место ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье
Место ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото опубликовано турецкими СМИ
Место ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российским туристам оказывается вся необходимая помощь после ДТП с автобусом в Турции, ситуация находится на контроле, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило ранее во вторник агентство IHA. О том, что среди пострадавших есть российские туристы, РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле", - говорится в сообщении РСТ.
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек
ТурцияРоссияАнталья (провинция)Российский союз туриндустрии (РСТ)В миреПроисшествия
 
 
