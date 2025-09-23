https://ria.ru/20250923/dtp-2043699803.html
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
СТАМБУЛ, 23 сен — РИА Новости. Российские туристы пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Анталье."По имеющейся информации, в районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие", — заявили дипломаты.По данным агентства IHA, транспортное средство с путешественниками столкнулось с маршруткой на трассе D400, травмы получили 15 человек, двое в тяжелом состоянии.Генконсульство и турецкая сторона выясняют подробности случившегося и готовы оказать помощь пострадавшим. Их госпитализировали в ближайшие больницы.
