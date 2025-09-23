Рейтинг@Mail.ru
11:40 23.09.2025 (обновлено: 14:43 23.09.2025)
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
СТАМБУЛ, 23 сен — РИА Новости. Российские туристы пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Анталье."По имеющейся информации, в районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие", — заявили дипломаты.По данным агентства IHA, транспортное средство с путешественниками столкнулось с маршруткой на трассе D400, травмы получили 15 человек, двое в тяжелом состоянии.Генконсульство и турецкая сторона выясняют подробности случившегося и готовы оказать помощь пострадавшим. Их госпитализировали в ближайшие больницы.
Последствия ДТП с автобусом в турецкой Аланье
турция, аланья (город), анталья (провинция), россия
Турция, Аланья (город), Анталья (провинция), Россия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции

СТАМБУЛ, 23 сен — РИА Новости. Российские туристы пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Анталье.
"По имеющейся информации, в районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие", — заявили дипломаты.
© Фото опубликовано турецкими СМИМесто ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье
© Фото опубликовано турецкими СМИ
Место ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье
По данным агентства IHA, транспортное средство с путешественниками столкнулось с маршруткой на трассе D400, травмы получили 15 человек, двое в тяжелом состоянии.
Генконсульство и турецкая сторона выясняют подробности случившегося и готовы оказать помощь пострадавшим. Их госпитализировали в ближайшие больницы.
 
Заголовок открываемого материала