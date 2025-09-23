https://ria.ru/20250923/dtp-2043699693.html

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции

23.09.2025

СТАМБУЛ, 23 сен – РИА Новости. Российские туристы пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."По имеющейся информации, в районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие. Генконсульство России в Анталье во взаимодействии с турецкой стороной выясняет подробности случившегося и готово оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам", - сообщили дипломаты.Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило ранее во вторник агентство IHA.

