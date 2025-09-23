Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии маршрутный автобус с пассажирами съехал в кювет
10:12 23.09.2025 (обновлено: 14:20 23.09.2025)
В Бурятии маршрутный автобус с пассажирами съехал в кювет
Маршрутный автобус с пассажирами в салоне съехал в кювет в Бурятии, пострадали 6 человек, сообщила пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 23.09.2025
республика бурятия
происшествия
УЛАН-УДЭ, 23 сен - РИА Новости. Маршрутный автобус с пассажирами в салоне съехал в кювет в Бурятии, пострадали 6 человек, сообщила пресс-служба регионального МВД. По данным полиции, во вторник около 13.00 (8.00 мск) 57-летний водитель маршрутного автобуса Hyundai County совершил съезд с дороги в кювет. "В настоящее время медиками осматриваются 6 пассажиров. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.Как сообщило региональное СУСК РФ, среди пострадавших двое детей. Причиной аварии стала неисправность рулевого оборудования. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
республика бурятия
республика бурятия, происшествия
В Бурятии маршрутный автобус с пассажирами съехал в кювет

© Фото : пресс-служба МВД БурятииНа месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 23 сен - РИА Новости. Маршрутный автобус с пассажирами в салоне съехал в кювет в Бурятии, пострадали 6 человек, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По данным полиции, во вторник около 13.00 (8.00 мск) 57-летний водитель маршрутного автобуса Hyundai County совершил съезд с дороги в кювет.
"В настоящее время медиками осматриваются 6 пассажиров. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как сообщило региональное СУСК РФ, среди пострадавших двое детей. Причиной аварии стала неисправность рулевого оборудования. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Республика БурятияПроисшествия
 
 
