В Бурятии маршрутный автобус с пассажирами съехал в кювет
2025-09-23T10:12:00+03:00
2025-09-23T10:12:00+03:00
2025-09-23T14:20:00+03:00
УЛАН-УДЭ, 23 сен - РИА Новости. Маршрутный автобус с пассажирами в салоне съехал в кювет в Бурятии, пострадали 6 человек, сообщила пресс-служба регионального МВД. По данным полиции, во вторник около 13.00 (8.00 мск) 57-летний водитель маршрутного автобуса Hyundai County совершил съезд с дороги в кювет. "В настоящее время медиками осматриваются 6 пассажиров. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.Как сообщило региональное СУСК РФ, среди пострадавших двое детей. Причиной аварии стала неисправность рулевого оборудования. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
