https://ria.ru/20250923/dsnv-2043735849.html
Отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями, заявили в Кремле
Отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2025
Отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями, заявили в Кремле
Отсутствие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) чревато серьезными рисками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:26:00+03:00
2025-09-23T13:26:00+03:00
2025-09-23T15:14:00+03:00
россия
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
москва
сша
в мире
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Отсутствие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) чревато серьезными рисками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", — сказал он.Другие заявления Пескова о ДСНВ:Предложение Владимира ПутинаВ понедельник президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где объявил о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, но ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.Москва строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем, добавил Путин.
https://ria.ru/20250408/dogovor-2009779472.html
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043611033.html
https://ria.ru/20250923/putin-2043672571.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3281a14d23a43ddfd6eb478af182676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, москва, сша, в мире, договор снв-3
Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва, США, В мире, Договор СНВ-3
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Отсутствие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) чревато серьезными рисками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", — сказал он.
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе из-за нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.
Другие заявления Пескова о ДСНВ:
- в Кремле слышали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп сам выскажется по поводу инициативы России;
- Москва готова в течение года выполнять количественные ограничения в соответствии с соглашением, но для этого нужна зеркальная позиция Вашингтона, если этого не произойдет, придется принимать меры;
- до истечения действия нынешнего договора практически невозможно согласовать новый документ;
- формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с ДСНВ четкая, никакой двусмысленности нет;
- Россия ранее не доводила до США предложений по судьбе соглашения, эта тема затрагивалась во время контактов, но не предметно.
Предложение Владимира Путина
В понедельник президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где объявил о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США
ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.
По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, но ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.
Москва строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем, добавил Путин.