https://ria.ru/20250923/dsnv-2043735849.html

Отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями, заявили в Кремле

Отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2025

Отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями, заявили в Кремле

Отсутствие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) чревато серьезными рисками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:26:00+03:00

2025-09-23T13:26:00+03:00

2025-09-23T15:14:00+03:00

россия

дмитрий песков

дональд трамп

владимир путин

москва

сша

в мире

договор снв-3

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Отсутствие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) чревато серьезными рисками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", — сказал он.Другие заявления Пескова о ДСНВ:Предложение Владимира ПутинаВ понедельник президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где объявил о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, но ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.Москва строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем, добавил Путин.

https://ria.ru/20250408/dogovor-2009779472.html

https://ria.ru/20250922/rossiya-2043611033.html

https://ria.ru/20250923/putin-2043672571.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, москва, сша, в мире, договор снв-3