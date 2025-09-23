Рейтинг@Mail.ru
Отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями, заявили в Кремле
13:26 23.09.2025 (обновлено: 15:14 23.09.2025)
Отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями, заявили в Кремле
2025-09-23T13:26:00+03:00
2025-09-23T15:14:00+03:00
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Отсутствие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) чревато серьезными рисками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", — сказал он.Другие заявления Пескова о ДСНВ:Предложение Владимира ПутинаВ понедельник президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где объявил о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, но ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.Москва строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем, добавил Путин.
Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Отсутствие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) чревато серьезными рисками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", — сказал он.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
8 апреля, 01:23

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе из-за нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.

Другие заявления Пескова о ДСНВ:
  • в Кремле слышали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп сам выскажется по поводу инициативы России;
  • Москва готова в течение года выполнять количественные ограничения в соответствии с соглашением, но для этого нужна зеркальная позиция Вашингтона, если этого не произойдет, придется принимать меры;
  • до истечения действия нынешнего договора практически невозможно согласовать новый документ;
  • формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с ДСНВ четкая, никакой двусмысленности нет;
  • Россия ранее не доводила до США предложений по судьбе соглашения, эта тема затрагивалась во время контактов, но не предметно.
Мировые СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ
Мировые СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ
Вчера, 20:14

Предложение Владимира Путина

В понедельник президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где объявил о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.
По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, но ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.
Москва строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем, добавил Путин.
В США прокомментировали новое заявление Путина
В США прокомментировали новое заявление Путина
09:31
 
Россия Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин — президент России Москва США В мире Договор СНВ-3
 
 
