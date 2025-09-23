https://ria.ru/20250923/dsnv-2043728865.html
В Кремле прокомментировали позицию США по ДСНВ
В Кремле прокомментировали позицию США по ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025
В Кремле прокомментировали позицию США по ДСНВ
Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры", - сказал Песков журналистам.
В Кремле прокомментировали позицию США по ДСНВ
Песков: если США не примут зеркальную позицию по ДСНВ, придется принимать меры