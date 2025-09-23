Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали позицию США по ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025
13:07 23.09.2025
В Кремле прокомментировали позицию США по ДСНВ
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
договор снв-3
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры", - сказал Песков журналистам.
россия
сша
в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, договор снв-3
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Договор СНВ-3
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
"Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала