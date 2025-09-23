https://ria.ru/20250923/drony-2043779639.html

На Западе заметили странную деталь в историях с "российскими" дронами

На Западе заметили странную деталь в историях с "российскими" дронами

Европейские страны обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства, чтобы не лишиться американской помощи, считает профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Европейские страны обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства, чтобы не лишиться американской помощи, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Своим мнением он поделился в соцсети Х."После того, как Трамп предупредил европейцев о том, что США сократят помощь в сфере безопасности странам Балтии, начали появляться сообщения о бессмысленных провокациях со стороны русских, чтобы этого не допустить", — говорится в публикации.По данным агентства Reuters, Вашингтон в августе сообщил европейским дипломатам о планах сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии. И уже в сентябре западные страны начали массово обвинять Россию в нарушении их воздушного пространства беспилотниками и самолетами, не приводя при этом каких-либо доказательств.Так, на прошлой неделе премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за того, что российские самолеты якобы незаконно пересекли границу.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.До этого, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что силы ПВО сбили "представлявшие опасность" дроны, и голословно назвал их "российскими".Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ночью 10 сентября целями для поражения были исключительно предприятиям ВПК на Украине. Ведомство заявило о готовности провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким контактам.

