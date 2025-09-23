https://ria.ru/20250923/drony-2043592193.html

"Это их замедлит". Что Запад разработал для Украины

"Это их замедлит". Что Запад разработал для Украины - РИА Новости, 23.09.2025

"Это их замедлит". Что Запад разработал для Украины

Немецкая оборонная компания ARX Robotics представила боевого робота, созданного совместно с украинской стороной. Ожидается, что наземные дроны Combat Gereon... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T08:00:00+03:00

2025-09-23T08:00:00+03:00

2025-09-23T08:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

в мире

украина

россия

мариуполь

алексей леонков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027589586_0:231:3057:1951_1920x0_80_0_0_ca583c5abd6f17fd4f06fe276a790b1d.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Немецкая оборонная компания ARX Robotics представила боевого робота, созданного совместно с украинской стороной. Ожидается, что наземные дроны Combat Gereon начнут передавать Киеву до конца текущего года. По замыслу, эта техника должна помочь ВСУ, испытывающим нехватку живой силы. О роли и перспективах таких роботов в зоне СВО — в материале РИА Новости.Универсальный солдатCombat Gereon — это гусеничная платформа на радиоуправлении, способная перевозить до 500 килограммов груза на расстояние до 40 километров от оператора. Стандартная комплектация — боевой модуль LOKI от словенской компании Valhalla Turrets. Вооружение — пулемет калибра от 5,56 до 12,7 миллиметра. Мощная оптика и тепловизор позволяют роботу действовать в любое время суток.Помимо функции мобильной турели, Combat Gereon выполняет и другие задачи. Этому способствует модульная конструкция. В зависимости от полезной нагрузки робот может выступать в роли машины разграждения, мобильного ретранслятора, разведчика, наблюдателя, перевозчика дронов, транспортировщика грузов, а также в качестве средства эвакуации раненых с поля боя."Мы долго консультировались с украинской стороной, выслушали пожелания, учли их опыт, — рассказал генеральный директор ARX Robotics Марк Витфельд. — По рекомендациям ВСУ уменьшили вес и габариты робота для его интеграции в логистику на передовой. Кроме того, упростили управление, чтобы операторы с минимальной подготовкой могли применять эти машины в боевых условиях. Также Gereon сконструирован простым и надежным, чтобы было легко провести ремонт в полевых условиях".Эстонский гостьCombat Gereon — не единственная наземная роботизированная платформа на вооружении ВСУ. В частности, Украина активно использует эстонские дроны THeMIS. Это гусеничное беспилотное наземное транспортное средство с открытой архитектурой выпускается в трех вариантах. THeMIS Transport предназначен для доставки боеприпасов на передовую и эвакуации раненых с поля боя. Грузоподъемность — 1200 килограммов, перевозит за раз до 25 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.THeMIS Combat — боевая модификация. Оснащена пулеметами калибров 7,62 и 12,7 миллиметра, 40-миллиметровым автоматическим гранатометом, 30-миллиметровой скорострельной пушкой или противотанковым ракетным комплексом. Оружие стабилизировано — платформа способна вести огонь в движении. Имеются ночной прицел и тепловизор, позволяющие оператору работать в любое время суток на дистанции прямой видимости. Кроме того, на робот можно установить аппаратуру для обнаружения и обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств.Третий вариант, THeMIS ISR — разведчик. На нем много датчиков. Главная задача — обеспечить подразделения сухопутных войск информацией о происходящем на определенном участке фронта. Также применяется в качестве ретранслятора радиосигнала, платформы радиоэлектронной борьбы и для подсветки цели лазерным лучом, что делает его очень эффективным в связке с высокоточными ударными комплексами.Данные от видеокамер и различных устройств "технического зрения" поступают в систему управления с высокой степенью автономности. Машина сама определяет особенности дороги и учитывает их. Предусмотрены режим самостоятельного движения по заданному маршруту и непосредственное управление оператором по радиоканалу. Те бойцы, кому довелось столкнуться в бою с эстонскими роботами, признают: штука опасная."Впервые я такие системы встретил на Константиновском направлении, — рассказывает командир мотострелкового батальона с позывным Ингуш. — Дрон с крупнокалиберным пулеметом незамеченным подъехал к лесополке и принялся ее "рубить" бронебойно-зажигательными. Срезал и даже поджег всю посадку. Вот только моих парней там уже не было. Я их заблаговременно двинул вперед. А робота уничтожили наши операторы FPV-дронов".Ответ РоссииРоссийские войска применяют в зоне СВО наземные роботизированные платформы нескольких типов. Например, "Уран-6" — эти гусеничные беспилотники помогали при разминировании Мариуполя и "Азовстали". На машины устанавливали различные минные тралы.Дебютировала в Донбассе и более продвинутая разработка: комплекс "Маркер" и в колесном, и в гусеничном вариантах. Оснащается как оружием — пулеметами, автоматическими пушками, гранатометами, так и разведывательным оборудованием для наблюдения в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.В разработке еще несколько моделей. В частности, гусеничный комплекс "Депеша". Как утверждают в "Ростехе", это первый в мире наземный FPV-дрон. Оператор в специальных очках через камеру беспилотника управляет им с особой точностью. "Депеша" — одноразовая платформа. Предполагается нагружать ее взрывчаткой и отправлять в сторону противника для дистанционного самоподрыва. Грузоподъемности в 150 килограммов достаточно для уничтожения даже сильно укрепленных позиций.А "Багги" от ВНИИ "Сигнал" берет на борт уже 250 килограммов. По фугасному воздействию этот дрон сравним с авиабомбами ФАБ-250. Комплекс разгоняется до 40 километров в час, что в сочетании с малыми габаритами затрудняет его поражение огнем противника. А запас хода — 45 километров."Импульс-М", разработанный компанией "Гумич" совместно с "Ростехом", перевозит до тонны. Может ставить и снимать мины, транспортировать боеприпасы, эвакуировать раненых, бить по бронетехнике противника из ПТРК. Особенность системы — полностью российский модуль управления с искусственным интеллектом, позволяющим аппарату во многих ситуациях действовать самостоятельно. К примеру, "Импульс-М" в случае нарушения канала связи с оператором возвращается к месту старта по точкам на местности, зафиксированным в бортовом компьютере."У нас очень много наработок по наземным робототехническим комплексам еще со времен операции в Сирии, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — Это очень перспективная тема. Украинцы вон уже приспособили раненых на радиоуправляемых тележках с поля боя вывозить. Мы пока что в положении догоняющих в этой области, но, уверен, скоро противника превзойдем. Образцов наземных комплексов хватает, однако не все они были обкатаны на фронте. Затягивать с этим нельзя".Такие системы жизненно необходимы воюющей армии. СВО доказала, что в вооруженных конфликтах будущего победу одержит тот, кто по максимуму роботизирует армию.

https://ria.ru/20250922/rossiya-2043587319.html

украина

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, в мире, украина, россия, мариуполь, алексей леонков, вооруженные силы украины, ростех