https://ria.ru/20250923/donetsk-2043791323.html
В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете
В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 23.09.2025
В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете
Мирная жительница пострадала в результате подрыва на взрывоопасном предмете ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:50:00+03:00
2025-09-23T16:50:00+03:00
2025-09-23T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_48171caa17aaf8318d01c3ca194099fa.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва на взрывоопасном предмете ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в Киевском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете получила ранения женщина 1996 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале. Пострадавшей оказана медицинская помощь, добавил Кулемзин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20250923/foros-2043705628.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_5de1bfc6bb4ceac19e6de157d09b1ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете
Кулемзин: в Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете ВСУ