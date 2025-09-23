Рейтинг@Mail.ru
В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 23.09.2025
В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете
В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 23.09.2025
В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете
Мирная жительница пострадала в результате подрыва на взрывоопасном предмете ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва на взрывоопасном предмете ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в Киевском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете получила ранения женщина 1996 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале. Пострадавшей оказана медицинская помощь, добавил Кулемзин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
донецкая народная республика
В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете

Кулемзин: в Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва на взрывоопасном предмете ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в Киевском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете получила ранения женщина 1996 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале.
Пострадавшей оказана медицинская помощь, добавил Кулемзин.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
