В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете

В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете

В Донецке женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете

Мирная жительница пострадала в результате подрыва на взрывоопасном предмете ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:50:00+03:00

2025-09-23T16:50:00+03:00

2025-09-23T16:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва на взрывоопасном предмете ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в Киевском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете получила ранения женщина 1996 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале. Пострадавшей оказана медицинская помощь, добавил Кулемзин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

