Рейтинг@Mail.ru
Приставы взыскали долг со Смольянинова* - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 23.09.2025 (обновлено: 06:26 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/dolg-2043648172.html
Приставы взыскали долг со Смольянинова*
Приставы взыскали долг со Смольянинова* - РИА Новости, 23.09.2025
Приставы взыскали долг со Смольянинова*
Задолженность актера Артура Смольянинова* более чем в 155 тысяч рублей погашена, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T03:36:00+03:00
2025-09-23T06:26:00+03:00
происшествия
россия
артур смольянинов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:533:2048:1685_1920x0_80_0_0_1862d0b43abd7fbd079082d1680659f5.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Задолженность актера Артура Смольянинова* более чем в 155 тысяч рублей погашена, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее с актера, согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, взыскивалось в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. По словам информированного источника РИА Новости, приставы арестовали за долги автомобиль Смольянинова*. Тогда же в пресс-службе московского главка ФССП РФ сообщили РИА Новости, что арестованное в России имущество Смольянинова* будет продано, если он не погасит задолженность более чем в 155 тысяч рублей. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, 21 сентября исполнительное производство было окончено. "Задолженность Смольянинова* погашена", — сказал собеседник агентства. Сейчас, согласно материалам судебных приставов, у Смольянинова* числится долг в 3,9 тысячи рублей исполнительских сборов по 41 исполнительному производству. Смольянинов* заочно арестован в России по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250922/galkin-2043585664.html
https://ria.ru/20250922/dud-2043602475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:349:2048:1885_1920x0_80_0_0_3b03c4c22b8aad6d935059198a703894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, артур смольянинов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Россия, Артур Смольянинов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы взыскали долг со Смольянинова*

Приставы взыскали со Смольянинова долг в размере 159,7 тысячи рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Задолженность актера Артура Смольянинова* более чем в 155 тысяч рублей погашена, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее с актера, согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, взыскивалось в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. По словам информированного источника РИА Новости, приставы арестовали за долги автомобиль Смольянинова*.
Максим Галкин* (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
Вчера, 17:59
Тогда же в пресс-службе московского главка ФССП РФ сообщили РИА Новости, что арестованное в России имущество Смольянинова* будет продано, если он не погасит задолженность более чем в 155 тысяч рублей.
Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, 21 сентября исполнительное производство было окончено.
"Задолженность Смольянинова* погашена", — сказал собеседник агентства.
Сейчас, согласно материалам судебных приставов, у Смольянинова* числится долг в 3,9 тысячи рублей исполнительских сборов по 41 исполнительному производству.
Смольянинов* заочно арестован в России по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Уголовное дело против Дудя* поступило в суд
Вчера, 19:20
 
ПроисшествияРоссияАртур СмольяниновФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала