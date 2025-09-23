https://ria.ru/20250923/dolg-2043648172.html

Приставы взыскали долг со Смольянинова*

Приставы взыскали долг со Смольянинова*

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Задолженность актера Артура Смольянинова* более чем в 155 тысяч рублей погашена, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее с актера, согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, взыскивалось в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. По словам информированного источника РИА Новости, приставы арестовали за долги автомобиль Смольянинова*. Тогда же в пресс-службе московского главка ФССП РФ сообщили РИА Новости, что арестованное в России имущество Смольянинова* будет продано, если он не погасит задолженность более чем в 155 тысяч рублей. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, 21 сентября исполнительное производство было окончено. "Задолженность Смольянинова* погашена", — сказал собеседник агентства. Сейчас, согласно материалам судебных приставов, у Смольянинова* числится долг в 3,9 тысячи рублей исполнительских сборов по 41 исполнительному производству. Смольянинов* заочно арестован в России по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

