https://ria.ru/20250923/dogovor-2043729469.html

В Кремле оценили возможность согласовать новый договор по СНВ

В Кремле оценили возможность согласовать новый договор по СНВ - РИА Новости, 23.09.2025

В Кремле оценили возможность согласовать новый договор по СНВ

До истечения действия нынешнего Договора об СНВ практически невозможно согласовать новый документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:09:00+03:00

2025-09-23T13:09:00+03:00

2025-09-23T13:09:00+03:00

россия

москва

сша

дмитрий песков

владимир путин

договор снв-3

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. До истечения действия нынешнего Договора об СНВ практически невозможно согласовать новый документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Понятно, что согласовать такой документ до истечения действий нынешнего фактически невозможно, это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода", - сказал Песков журналистам.

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, сша, дмитрий песков, владимир путин, договор снв-3, безопасность