В Верховный суд ДНР поступило дело грузинского наемника
В Верховный суд ДНР поступило дело грузина Чубетидзе, обвиняемого в наемничестве
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура ДНР передала в Верховный суд республики дело гражданина Грузии, обвиняемого в наемничестве и убийстве военнослужащих, сообщили РИА Новости в прокуратуре.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Грузии Георгия Чубетидзе. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, в октябре 2014 года Чубетидзе прибыл в центр вербовки "Азова"* в Киеве. После заключения контракта прошел обучение на территории промышленного комплекса Киевского экскаваторного завода "АТЕК" и принимал участие в качестве наемника в батальоне "Азов"* до июня 2020 года, после чего перешел в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Чёрных Запорожцев. "Находясь на боевых позициях в городе Марьинке, селе Широкино Донецкой Народной Республики и селе Крымском Луганской Народной Республики, он застрелил четырех военнослужащих ДНР и ЛНР", - заявили в прокуратуре.
В январе 2020 года после окончания контракта боевик покинул зону вооруженного конфликта и вернулся в Киев, где он проживал и работал строителем. Однако весной 2023 года Чубетидзе принял решение снова пойти служить наемником в ВСУ, для чего прибыл в военный комиссариат Тернополя. Там он вступил в Интернациональный легион ВСУ и прошел подготовку в качестве снайпера.
"В сентябре 2023 года, находясь на боевых позициях в лесной местности между населенными пунктами Кременная ЛНР и Лиман ДНР, он из снайперской винтовки UAR-10 совершил убийство военнослужащего ВС РФ. Осенью 2023 года Чубетидзе взят в плен... За весь период участия в вооруженном конфликте наемник получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,5 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело Чубетидзе передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
Ранее СК РФ сообщал, что в момент задержания у Чубетидзе имелся планшетный компьютер, на котором обнаружена видеозапись с посягательством на жизнь российского военнослужащего с оптического прицела снайперской винтовки.
* Организация признана террористической и запрещена в России
В ДНР заочно будут судить испанского наемника
1 июля, 17:29