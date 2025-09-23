Рейтинг@Mail.ru
В Верховный суд ДНР поступило дело грузинского наемника - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/dnr-2043758601.html
В Верховный суд ДНР поступило дело грузинского наемника
В Верховный суд ДНР поступило дело грузинского наемника - РИА Новости, 23.09.2025
В Верховный суд ДНР поступило дело грузинского наемника
Прокуратура ДНР передала в Верховный суд республики дело гражданина Грузии, обвиняемого в наемничестве и убийстве военнослужащих, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:46:00+03:00
2025-09-23T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
грузия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура ДНР передала в Верховный суд республики дело гражданина Грузии, обвиняемого в наемничестве и убийстве военнослужащих, сообщили РИА Новости в прокуратуре. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Грузии Георгия Чубетидзе. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - сообщили в прокуратуре. По версии следствия, в октябре 2014 года Чубетидзе прибыл в центр вербовки "Азова"* в Киеве. После заключения контракта прошел обучение на территории промышленного комплекса Киевского экскаваторного завода "АТЕК" и принимал участие в качестве наемника в батальоне "Азов"* до июня 2020 года, после чего перешел в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Чёрных Запорожцев. "Находясь на боевых позициях в городе Марьинке, селе Широкино Донецкой Народной Республики и селе Крымском Луганской Народной Республики, он застрелил четырех военнослужащих ДНР и ЛНР", - заявили в прокуратуре. В январе 2020 года после окончания контракта боевик покинул зону вооруженного конфликта и вернулся в Киев, где он проживал и работал строителем. Однако весной 2023 года Чубетидзе принял решение снова пойти служить наемником в ВСУ, для чего прибыл в военный комиссариат Тернополя. Там он вступил в Интернациональный легион ВСУ и прошел подготовку в качестве снайпера. "В сентябре 2023 года, находясь на боевых позициях в лесной местности между населенными пунктами Кременная ЛНР и Лиман ДНР, он из снайперской винтовки UAR-10 совершил убийство военнослужащего ВС РФ. Осенью 2023 года Чубетидзе взят в плен... За весь период участия в вооруженном конфликте наемник получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,5 млн рублей", - рассказали в прокуратуре. Уголовное дело Чубетидзе передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве. Ранее СК РФ сообщал, что в момент задержания у Чубетидзе имелся планшетный компьютер, на котором обнаружена видеозапись с посягательством на жизнь российского военнослужащего с оптического прицела снайперской винтовки.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250922/prigovor-2043578611.html
https://ria.ru/20250701/naemnik-2026584360.html
донецкая народная республика
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, грузия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Грузия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Верховный суд ДНР поступило дело грузинского наемника

В Верховный суд ДНР поступило дело грузина Чубетидзе, обвиняемого в наемничестве

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура ДНР передала в Верховный суд республики дело гражданина Грузии, обвиняемого в наемничестве и убийстве военнослужащих, сообщили РИА Новости в прокуратуре.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Грузии Георгия Чубетидзе. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - сообщили в прокуратуре.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ
Вчера, 17:35
По версии следствия, в октябре 2014 года Чубетидзе прибыл в центр вербовки "Азова"* в Киеве. После заключения контракта прошел обучение на территории промышленного комплекса Киевского экскаваторного завода "АТЕК" и принимал участие в качестве наемника в батальоне "Азов"* до июня 2020 года, после чего перешел в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Чёрных Запорожцев. "Находясь на боевых позициях в городе Марьинке, селе Широкино Донецкой Народной Республики и селе Крымском Луганской Народной Республики, он застрелил четырех военнослужащих ДНР и ЛНР", - заявили в прокуратуре.
В январе 2020 года после окончания контракта боевик покинул зону вооруженного конфликта и вернулся в Киев, где он проживал и работал строителем. Однако весной 2023 года Чубетидзе принял решение снова пойти служить наемником в ВСУ, для чего прибыл в военный комиссариат Тернополя. Там он вступил в Интернациональный легион ВСУ и прошел подготовку в качестве снайпера.
"В сентябре 2023 года, находясь на боевых позициях в лесной местности между населенными пунктами Кременная ЛНР и Лиман ДНР, он из снайперской винтовки UAR-10 совершил убийство военнослужащего ВС РФ. Осенью 2023 года Чубетидзе взят в плен... За весь период участия в вооруженном конфликте наемник получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,5 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело Чубетидзе передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
Ранее СК РФ сообщал, что в момент задержания у Чубетидзе имелся планшетный компьютер, на котором обнаружена видеозапись с посягательством на жизнь российского военнослужащего с оптического прицела снайперской винтовки.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В ДНР заочно будут судить испанского наемника
1 июля, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияГрузияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала