Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Велетенское, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
