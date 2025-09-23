Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 23.09.2025 (обновлено: 12:39 23.09.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Велетенское, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Велетенское, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Заголовок открываемого материала