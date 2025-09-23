https://ria.ru/20250923/dnepr-2043712989.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 23.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:24:00+03:00

2025-09-23T12:24:00+03:00

2025-09-23T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Велетенское, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность