10:41 23.09.2025 (обновлено: 12:15 23.09.2025)
Диверсант попытался ранить себя во время задержания в Самарской области
ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины в Самарской области, подозреваемого в подготовке диверсий. РИА Новости, 23.09.2025
происшествия
самарская область
самара
сызранский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины в Самарской области, подозреваемого в подготовке диверсий.На видео фигурант дает показания на больничной койке с перевязанным животом. "Гражданин &lt;...&gt; начал себя бить в живот", - сказал сотрудник Росгвардии, участвовавший в задержании.Ранее ФСБ сообщила о задержании антироссийски настроенных отца и сына в Самарской области, причастных к подготовке диверсий на нефтегазовой и транспортной инфраструктуре региона. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Изъяты 13,5 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера. Сын, по данным ФСБ, контактировал с представителем украинской террористической организации. Задержанные признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 года взорвали железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, именно они изготовили и спрятали в тайнике взрывное устройство, с помощью которого в июле 2023 года была подорвана трансформаторная станция Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
Допрос и задержание двух проукраинских диверсантов в Самарской области
ФСБ публикует видео о задержании в Самарской области двух проукраинских диверсантов – отца и сына, которые подорвали несколько объектов в регионе. Так, один из мужчин признался, что в конечном итоге сам выбирал себе цели для диверсий.
происшествия, самарская область, самара, сызранский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Самарская область, Самара, Сызранский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины в Самарской области, подозреваемого в подготовке диверсий.
На видео фигурант дает показания на больничной койке с перевязанным животом.
"Гражданин <...> начал себя бить в живот", - сказал сотрудник Росгвардии, участвовавший в задержании.
Ранее ФСБ сообщила о задержании антироссийски настроенных отца и сына в Самарской области, причастных к подготовке диверсий на нефтегазовой и транспортной инфраструктуре региона. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Изъяты 13,5 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера. Сын, по данным ФСБ, контактировал с представителем украинской террористической организации.
Задержанные признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 года взорвали железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, именно они изготовили и спрятали в тайнике взрывное устройство, с помощью которого в июле 2023 года была подорвана трансформаторная станция Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
Задержанный о подготовке диверсии на предприятии ОПК - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Задержанный на московском заводе рассказал о подготовке к диверсии
9 июня, 11:59
 
ПроисшествияСамарская областьСамараСызранский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
