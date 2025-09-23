https://ria.ru/20250923/diversant-2043686345.html

Диверсант попытался ранить себя во время задержания в Самарской области

Диверсант попытался ранить себя во время задержания в Самарской области

ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины в Самарской области, подозреваемого в подготовке диверсий. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины в Самарской области, подозреваемого в подготовке диверсий.На видео фигурант дает показания на больничной койке с перевязанным животом. "Гражданин <...> начал себя бить в живот", - сказал сотрудник Росгвардии, участвовавший в задержании.Ранее ФСБ сообщила о задержании антироссийски настроенных отца и сына в Самарской области, причастных к подготовке диверсий на нефтегазовой и транспортной инфраструктуре региона. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Изъяты 13,5 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера. Сын, по данным ФСБ, контактировал с представителем украинской террористической организации. Задержанные признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 года взорвали железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, именно они изготовили и спрятали в тайнике взрывное устройство, с помощью которого в июле 2023 года была подорвана трансформаторная станция Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

2025

