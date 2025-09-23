https://ria.ru/20250923/diversant-2043686345.html
Диверсант попытался ранить себя во время задержания в Самарской области
Диверсант попытался ранить себя во время задержания в Самарской области - РИА Новости, 23.09.2025
Диверсант попытался ранить себя во время задержания в Самарской области
ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины в Самарской области, подозреваемого в подготовке диверсий. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:41:00+03:00
2025-09-23T10:41:00+03:00
2025-09-23T12:15:00+03:00
происшествия
самарская область
самара
сызранский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043681607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c2b44efcb19e5a428b02fc10e1b8c1d.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины в Самарской области, подозреваемого в подготовке диверсий.На видео фигурант дает показания на больничной койке с перевязанным животом. "Гражданин <...> начал себя бить в живот", - сказал сотрудник Росгвардии, участвовавший в задержании.Ранее ФСБ сообщила о задержании антироссийски настроенных отца и сына в Самарской области, причастных к подготовке диверсий на нефтегазовой и транспортной инфраструктуре региона. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Изъяты 13,5 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера. Сын, по данным ФСБ, контактировал с представителем украинской террористической организации. Задержанные признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 года взорвали железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, именно они изготовили и спрятали в тайнике взрывное устройство, с помощью которого в июле 2023 года была подорвана трансформаторная станция Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
https://ria.ru/20250609/moskva-2021752987.html
самарская область
самара
сызранский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043681607_448:0:1888:1080_1920x0_80_0_0_96ae364f80646d04024c8e207fa6282b.jpg
Допрос и задержание двух проукраинских диверсантов в Самарской области
ФСБ публикует видео о задержании в Самарской области двух проукраинских диверсантов – отца и сына, которые подорвали несколько объектов в регионе.
Так, один из мужчин признался, что в конечном итоге сам выбирал себе цели для диверсий.
2025-09-23T10:41
true
PT3M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, самара, сызранский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Самарская область, Самара, Сызранский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Диверсант попытался ранить себя во время задержания в Самарской области
ФСБ показала видео задержания диверсанта в Самарской области