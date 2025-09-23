https://ria.ru/20250923/diversant-2043678580.html
Задержанный в Самарской области диверсант рассказал, как выбирал цели
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Задержанный за диверсии в Самарской области агент Киева признался, что в конечном итоге сам выбирал цели, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России."В конечном итоге цели всегда выбирал я по приоритету того, чтобы они были связаны с логистикой и нефтегазовым сектором", - сказал он в видеоролике.Его отец, также задержанный, признался, что догадывался, чем занимается сын, когда помогал ему. Отвечая на вопрос, понимал ли он, что в результате могут пострадать мирные жители, он сказал, что надеялся, что этого не произойдёт.Ранее ФСБ сообщила о задержании совместно с Росгвардией отца и сына в Самарской области, причастных к подготовке диверсий на нефтегазовой и транспортной инфраструктуре региона. Младший через мессенджер Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации и привлёк отца. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Изъяты 13,5 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.Задержанные признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 года взорвали железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, именно они изготовили и спрятали в тайнике взрывное устройство, с помощью которого в июле 2023 года была подорвана трансформаторная станция Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
Допрос и задержание двух проукраинских диверсантов в Самарской области
ФСБ публикует видео о задержании в Самарской области двух проукраинских диверсантов – отца и сына, которые подорвали несколько объектов в регионе.
Так, один из мужчин признался, что в конечном итоге сам выбирал себе цели для диверсий.
2025-09-23T10:13
true
PT3M03S
