https://ria.ru/20250923/diversant-2043678580.html

Задержанный в Самарской области диверсант рассказал, как выбирал цели

Задержанный в Самарской области диверсант рассказал, как выбирал цели - РИА Новости, 23.09.2025

Задержанный в Самарской области диверсант рассказал, как выбирал цели

Задержанный за диверсии в Самарской области агент Киева признался, что в конечном итоге сам выбирал цели, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:13:00+03:00

2025-09-23T10:13:00+03:00

2025-09-23T10:25:00+03:00

самарская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

киев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043681607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c2b44efcb19e5a428b02fc10e1b8c1d.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Задержанный за диверсии в Самарской области агент Киева признался, что в конечном итоге сам выбирал цели, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России."В конечном итоге цели всегда выбирал я по приоритету того, чтобы они были связаны с логистикой и нефтегазовым сектором", - сказал он в видеоролике.Его отец, также задержанный, признался, что догадывался, чем занимается сын, когда помогал ему. Отвечая на вопрос, понимал ли он, что в результате могут пострадать мирные жители, он сказал, что надеялся, что этого не произойдёт.Ранее ФСБ сообщила о задержании совместно с Росгвардией отца и сына в Самарской области, причастных к подготовке диверсий на нефтегазовой и транспортной инфраструктуре региона. Младший через мессенджер Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации и привлёк отца. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Изъяты 13,5 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.Задержанные признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 года взорвали железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, именно они изготовили и спрятали в тайнике взрывное устройство, с помощью которого в июле 2023 года была подорвана трансформаторная станция Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

https://ria.ru/20250908/terakty-2034839540.html

https://ria.ru/20250609/moskva-2021752987.html

самарская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос и задержание двух проукраинских диверсантов в Самарской области ФСБ публикует видео о задержании в Самарской области двух проукраинских диверсантов – отца и сына, которые подорвали несколько объектов в регионе. Так, один из мужчин признался, что в конечном итоге сам выбирал себе цели для диверсий. 2025-09-23T10:13 true PT3M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

самарская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, происшествия