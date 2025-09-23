https://ria.ru/20250923/dipfeyk-2043685799.html

Опрос: каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой

Опрос: каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой - РИА Новости, 23.09.2025

Опрос: каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой

Каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом коммуникаций "Контур.Толк" и продуктовой... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:18:00+03:00

2025-09-23T12:18:00+03:00

2025-09-23T12:18:00+03:00

технологии

искусственный интеллект (ии)

дипфейк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043709301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9015c8a6089a7022fc5f805c16a91cec.png

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Каждый третий россиянин считает дипфейки серьезной угрозой, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом коммуникаций "Контур.Толк" и продуктовой группой "Контур.Эгида".В опросе, проведенном в сентябре 2025 года методом онлайн-анкетирования, приняли участие 1200 работающих россиян в возрасте от 18 лет, живущих в крупных городах России.Так, 30% респондентов считают большой угрозой то, что технологию создания с помощью искусственного интеллекта реалистичных подделок внешности или голоса реального человека могут использовать против них. Еще треть опрошенных более оптимистичны: видят опасность, но считают, что защититься от дифпейка возможно. В свою очередь, 22% видят и плюсы, и минусы технологии. Остальные 16% относятся к развитию ИИ спокойно, говорится в сообщении "Контур.Толк".Больше всего опрошенные опасаются мошенников, которые могут использовать дипфейки. Так, 50% переживают, что их сбережения украдут или оформят кредит, 43% тревожатся о том, что мошенники сгенерируют голос и обманут их близких. Еще 22% переживают из-за возможных репутационных рисков, например, ложных обвинений в раскрытии корпоративной информации.Чтобы защититься от дипфейков, почти половина опрошенных используют двухфакторную аутентификацию, задают контрольные вопросы для входа в сервисы, устанавливают самозапрет на взятие кредитов (21%). Каждый десятый договорился с близкими о кодовом слове при подозрительном звонке, 8% удаляют фото и видео из соцсетей или вовсе их не публикуют. Однако 64% не предпринимают никаких мер для защиты.Авторы опроса предупреждают, что атаки мошенников становятся многоходовыми и персонализированными. Данные из разных источников складываются в единый сценарий: паспортные данные, телефон, банковская карта, даже информация о привычках, например, посещении фитнес-клуба. В итоге звонок "от клуба" звучит естественно, и человек не замечает подвоха."Опасность дипфейков заключается не только в прямых мошеннических звонках или запросах денег. Дипфейк может стать инструментом атаки на корпоративную репутацию или частью атаки на компанию: достаточно одного поддельного видео или заявления от лица руководителя, чтобы вызвать кризис доверия и репутационные потери. Юридическая защита от таких угроз пока несовершенна, и это усиливает ответственность бизнеса. Фактически именно компании должны первыми выстраивать внутренние барьеры: внедрять практики проверки информации, тренировать сотрудников и формировать у них привычку перепроверять даже то, что кажется очевидным", - подчеркивает эксперт по информбезопасности "Контур.Эгиды", директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский.Системный аналитик "Контур.Толка", эксперт Центра ИИ СКБ Контур Роман Теплоухов полагает, что в условиях, когда традиционные методы выявления дипфейков, такие как проведение рукой перед камерой, становятся гораздо менее эффективными, дипфейкам должен противостоять сам искусственный интеллект. Например, детектор дипфейков может анализировать видеопоток и выявлять визуальные несоответствия, которые указывают на использование нейросетей для создания изображения.Искусственный интеллект также используется в сфере информационной безопасности: нейросети берут на себя часть задач в центрах мониторинга безопасности (SOC), действуя как начинающие специалисты, разгружая аналитиков. Чем сложнее становятся атаки, тем более системной должна быть защита, и тем выше значение подготовки людей и инструментов расследования, уверены эксперты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, искусственный интеллект (ии), дипфейк