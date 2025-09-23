Рейтинг@Mail.ru
Защита Diddy просит освободить его после вынесения приговора - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/diddy--2043736632.html
Защита Diddy просит освободить его после вынесения приговора
Защита Diddy просит освободить его после вынесения приговора - РИА Новости, 23.09.2025
Защита Diddy просит освободить его после вынесения приговора
Адвокаты рэпера Шона Комбса (Diddy) подали ходатайство в суд с просьбой освободить его после оглашения приговора третьего октября, сообщает газета New York Post РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:27:00+03:00
2025-09-23T13:27:00+03:00
америка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977096952_0:258:3011:1951_1920x0_80_0_0_64b57892e96a4848443794be666ccf0d.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Адвокаты рэпера Шона Комбса (Diddy) подали ходатайство в суд с просьбой освободить его после оглашения приговора третьего октября, сообщает газета New York Post со ссылкой на ходатайство стороны защиты рэпера. Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. "За последние два года карьера и репутация господина Комбса были разрушены. Он провел более года в одной из самых печально известных тюрем Америки и, тем не менее, смог извлечь максимум из этого наказания... Пришло время господину Комбсу вернуться домой к своей семье, чтобы он мог продолжить лечение и попытаться максимально эффективно провести следующую главу своей необыкновенной жизни… Это единственное справедливое и разумное наказание, которое может быть назначено", - приводит газета заявление адвокатов рэпера. Как пишет издание, оглашение приговора ожидается третьего октября.
https://ria.ru/20250611/sud-2022380076.html
https://ria.ru/20250717/ssha-2029600826.html
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977096952_126:0:2802:2007_1920x0_80_0_0_18fc9a928e799414f78821ad1176535c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
америка, в мире
Америка, В мире
Защита Diddy просит освободить его после вынесения приговора

Защита Diddy просит освободить его после вынесения приговора в октябре

© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Адвокаты рэпера Шона Комбса (Diddy) подали ходатайство в суд с просьбой освободить его после оглашения приговора третьего октября, сообщает газета New York Post со ссылкой на ходатайство стороны защиты рэпера.
Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Продюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании
11 июня, 21:41
"За последние два года карьера и репутация господина Комбса были разрушены. Он провел более года в одной из самых печально известных тюрем Америки и, тем не менее, смог извлечь максимум из этого наказания... Пришло время господину Комбсу вернуться домой к своей семье, чтобы он мог продолжить лечение и попытаться максимально эффективно провести следующую главу своей необыкновенной жизни… Это единственное справедливое и разумное наказание, которое может быть назначено", - приводит газета заявление адвокатов рэпера.
Как пишет издание, оглашение приговора ожидается третьего октября.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В США уволили прокурора по делу рэпера Diddy
17 июля, 03:45
 
АмерикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала