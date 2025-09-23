Защита Diddy просит освободить его после вынесения приговора
Защита Diddy просит освободить его после вынесения приговора в октябре
© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Адвокаты рэпера Шона Комбса (Diddy) подали ходатайство в суд с просьбой освободить его после оглашения приговора третьего октября, сообщает газета New York Post со ссылкой на ходатайство стороны защиты рэпера.
Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
"За последние два года карьера и репутация господина Комбса были разрушены. Он провел более года в одной из самых печально известных тюрем Америки и, тем не менее, смог извлечь максимум из этого наказания... Пришло время господину Комбсу вернуться домой к своей семье, чтобы он мог продолжить лечение и попытаться максимально эффективно провести следующую главу своей необыкновенной жизни… Это единственное справедливое и разумное наказание, которое может быть назначено", - приводит газета заявление адвокатов рэпера.
Как пишет издание, оглашение приговора ожидается третьего октября.
В США уволили прокурора по делу рэпера Diddy
17 июля, 03:45