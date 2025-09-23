Защита Diddy просит освободить его после вынесения приговора

https://ria.ru/20250923/diddy--2043736632.html

Адвокаты рэпера Шона Комбса (Diddy) подали ходатайство в суд с просьбой освободить его после оглашения приговора третьего октября, сообщает газета New York Post РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Адвокаты рэпера Шона Комбса (Diddy) подали ходатайство в суд с просьбой освободить его после оглашения приговора третьего октября, сообщает газета New York Post со ссылкой на ходатайство стороны защиты рэпера. Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. "За последние два года карьера и репутация господина Комбса были разрушены. Он провел более года в одной из самых печально известных тюрем Америки и, тем не менее, смог извлечь максимум из этого наказания... Пришло время господину Комбсу вернуться домой к своей семье, чтобы он мог продолжить лечение и попытаться максимально эффективно провести следующую главу своей необыкновенной жизни… Это единственное справедливое и разумное наказание, которое может быть назначено", - приводит газета заявление адвокатов рэпера. Как пишет издание, оглашение приговора ожидается третьего октября.

