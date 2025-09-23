https://ria.ru/20250923/dialog-2043837029.html

Главы МИД Ирана и стран "евротройки" договорились продолжать диалог

ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Главы МИД Ирана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) на встрече в Нью-Йорке озвучили предложения по продолжению дипломатического диалога по ядерной проблематике, заявил МИД Ирана. "Принимая во внимание необоснованное и незаконное инициирование процесса возобновления снятых санкций ООН, в ходе этой встречи был рассмотрен ряд идей и предложений по продолжению дипломатического (подхода - ред.), было принято решение относительно продолжения консультаций всех вовлеченных сторон", - говорится в тексте заявления, опубликованного на официальном Telegram-канале ведомства.Ранее во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что встретился с главами МИД "евротройки" (ФРГ, Британия и Франция) и главой Евродипломатии Каей Каллас для обсуждения контроля над ядерной программой Ирана.Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник передавало, что у сторон есть время до полуночи субботы, чтобы прийти к соглашению и избежать возобновления санкций против Ирана.Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.

