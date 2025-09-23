https://ria.ru/20250923/deystviya-2043759871.html
Правозащитник прокомментировал действия властей Эстонии в отношении ЭХПЦ
религия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с РИА Новости сравнил давление на каноническую Церковь в Эстонии и требования разорвать связи с Русской православной церковью с запретом на паломничество в Мекку для мусульман. Ранее конституционная комиссия парламента Эстонии поддержала закон о церквях и приходах, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ). В начале июля президент Эстонии Алар Карис во второй раз не принял поправки к закону о церквях и приходах, вновь указав на их несоответствие конституции страны. Однако 17 сентября парламент вновь принял его без изменений. Глава государства может передать закон на рассмотрение в суд, сообщила телерадиокомпания ERR. "Не представляю, какие были бы возмущения и какие бы митинги устроили мусульмане, если бы завтра им в Эстонии запретили верить в то, во что они верят, и связи, например, с Саудовской Аравией или Меккой. Это же абсолютно похожая ситуация в данном контексте… Сегодня в Эстонии запретят православную церковь, завтра по-другому скажут верить католикам, а послезавтра скажут остановить связи с Саудовской Аравией мусульманам, и там запретят ездить в Мекку. Поэтому это дело всех вместе. Только сообща мы сможем отстоять наше право на веру", – сказал Мельников. Подобные попытки воздействовать на Церковь, подчеркнул он, происходят и в других странах – в частности, в Латвии. "Верующие люди традиционных конфессий понимают, что это может коснуться каждого", – заключил правозащитник. Русская православная церковь (РПЦ) подвергается инициированным антироссийскими силами преследованиям в Молдавии и странах Балтии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на приеме в МИД РФ 20 мая. В Латвии, по его словам, парламент грубо нарушил принцип отделения Церкви от государства, пытаясь давить на верующих, а в Литве, как указал патриарх, власти также продолжают подготовку к реализации эстонского сценария.
