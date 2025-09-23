https://ria.ru/20250923/delo-2043758292.html
СК завел дело о повреждении памятника защитникам Отечества под Ростовом
происшествия
россия
красный сулин
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовного дело о повреждении памятника защитникам Отечества в городе Красный Сулин Ростовской области в отношении местного жителя, фигурант взят под домашний арест, сообщили во вторник в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следователи СК возбудили уголовного дело о повреждении памятника защитникам Отечества", - говорится в сообщении. По данным следствия, 16 сентября 35-летний местный житель, находясь в городе Красный Сулин Ростовской области, камнем повредил памятник "Славным сынам Сулина", расположенный на территории городского сквера. Памятнику причинен материальный и историко-культурный ущерб, отметили в ведомстве, добавив, что мужчина действовал умышленно. "В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории РФ памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет, или лишения свободы также на срок до трех лет, пояснили в ведомстве.
