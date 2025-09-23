https://ria.ru/20250923/delo-2043735121.html
В деле о хищении денег у бойцов СВО появились новые эпизоды
В деле о хищении денег у бойцов СВО появились новые эпизоды - РИА Новости, 23.09.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО появились новые эпизоды
Новые эпизоды появились в деле преступной группы в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа о хищении денег у бойцов СВО через фиктивные браки,... РИА Новости, 23.09.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Новые эпизоды появились в деле преступной группы в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа о хищении денег у бойцов СВО через фиктивные браки, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону. Ранее пресс-служба Нижневартовского городского суда информировала, что пятеро жителей Югры обвиняются в создании организованной группы ради хищения денег путем заключения фиктивных браков с участниками СВО ради выплат. Потерпевшими по делу являются сами участники СВО и члены их семей. По версии следствия, в 2024 году жительница Нижневартовска и члены преступной группы подыскивали одиноких мужчин и убеждали их заключать контракты о прохождении военной службы, после чего оформляли с ними фиктивные браки и доверенности на управление финансами. Деньги они присваивали себе. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Сумма незаконно присвоенных денежных средств составляет около 30 миллионов рублей, уточняет управление СК РФ, организатора ОПГ и четверых предполагаемых участников арестовали. "Выявлена серия других мошеннических действий со стороны обвиняемой в отношении еще четверых жителей Нижневартовска. С 2022 года по 2024 год она подыскивала граждан, имевших долги по коммунальным платежам и неспособных к их погашению в силу сложного финансового положения", – рассказали в ведомстве. Фигурантка предлагала свою помощь в продаже квартир, погашении долгов и покупке недвижимости в другом регионе. Потерпевшие переселялись в жилые помещения, стоимость которых была значительно ниже стоимости их квартир в Нижневартовске, при этом разница в цене им не выплачивалась. Уголовные дела соединены в одном производстве, добавили в пресс-службе.
