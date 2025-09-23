https://ria.ru/20250923/daniya-2043749925.html

Посол России в Дании прокомментировал инцидент с БПЛА в Копенгагене

Посол России в Дании прокомментировал инцидент с БПЛА в Копенгагене - РИА Новости, 23.09.2025

Посол России в Дании прокомментировал инцидент с БПЛА в Копенгагене

За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией, заявил посол РФ в РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T14:17:00+03:00

2025-09-23T14:17:00+03:00

2025-09-23T14:17:00+03:00

в мире

россия

копенгаген

дания

владимир барбин

метте фредериксен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029647357_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_66f0552031c6f8e2f0a06f5f142217a4.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. "Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями. Высказываемые в адрес России подозрения безосновательны. За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Потворствовать этому недопустимо", - говорится в комментарии Барбина в связи с инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.

https://ria.ru/20250923/fazi-2043749348.html

https://ria.ru/20250923/bpla-2043673513.html

россия

копенгаген

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, копенгаген, дания, владимир барбин, метте фредериксен, нато