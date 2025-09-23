Рейтинг@Mail.ru
Президент Чили призвал наказать виновных за геноцид палестинского народа
23:59 23.09.2025 (обновлено: 00:34 24.09.2025)
Президент Чили призвал наказать виновных за геноцид палестинского народа
Президент Чили призвал наказать виновных за геноцид палестинского народа - РИА Новости, 24.09.2025
Президент Чили призвал наказать виновных за геноцид палестинского народа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и ответственные за геноцид в секторе Газа должны предстать перед международным трибуналом, считает президент Чили Габриэль... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
чили
израиль
биньямин нетаньяху
габриэль борич
оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и ответственные за геноцид в секторе Газа должны предстать перед международным трибуналом, считает президент Чили Габриэль Борич."Когда дети рождаются под завалами, это настоящая боль для Чили, и я знаю, что её разделяют в подавляющем большинстве стран мира. И одна из проблем, с которой мы сталкиваемся как человечество, заключается в том, что боль часто порождает ненависть, но мы должны противостоять ей и бороться с ненавистью всеми силами. Мы должны преобразовать желание ненависти в стремление к справедливости", - сказал президент, выступая на ГА ООН."Я не хочу, чтобы Нетаньяху вместе с его семьей был уничтожен ракетой. Я хочу, чтобы Нетаньяху и те, кто ответственен за геноцид палестинского народа, предстали перед международным судом", - сказал Борич.
чили
израиль
в мире, чили, израиль, биньямин нетаньяху, габриэль борич, оон
В мире, Чили, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Габриэль Борич, ООН
Президент Чили призвал наказать виновных за геноцид палестинского народа

Президент Чили хочет, чтобы Нетаньяху предстал перед международным трибуналом

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и ответственные за геноцид в секторе Газа должны предстать перед международным трибуналом, считает президент Чили Габриэль Борич.
"Когда дети рождаются под завалами, это настоящая боль для Чили, и я знаю, что её разделяют в подавляющем большинстве стран мира. И одна из проблем, с которой мы сталкиваемся как человечество, заключается в том, что боль часто порождает ненависть, но мы должны противостоять ей и бороться с ненавистью всеми силами. Мы должны преобразовать желание ненависти в стремление к справедливости", - сказал президент, выступая на ГА ООН.
"Я не хочу, чтобы Нетаньяху вместе с его семьей был уничтожен ракетой. Я хочу, чтобы Нетаньяху и те, кто ответственен за геноцид палестинского народа, предстали перед международным судом", - сказал Борич.
В миреЧилиИзраильБиньямин НетаньяхуГабриэль БоричООН
 
 
