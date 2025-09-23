https://ria.ru/20250923/chili-2043870137.html

Президент Чили призвал наказать виновных за геноцид палестинского народа

Президент Чили призвал наказать виновных за геноцид палестинского народа - РИА Новости, 24.09.2025

Президент Чили призвал наказать виновных за геноцид палестинского народа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и ответственные за геноцид в секторе Газа должны предстать перед международным трибуналом, считает президент Чили Габриэль... РИА Новости, 24.09.2025

ООН, 24 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и ответственные за геноцид в секторе Газа должны предстать перед международным трибуналом, считает президент Чили Габриэль Борич."Когда дети рождаются под завалами, это настоящая боль для Чили, и я знаю, что её разделяют в подавляющем большинстве стран мира. И одна из проблем, с которой мы сталкиваемся как человечество, заключается в том, что боль часто порождает ненависть, но мы должны противостоять ей и бороться с ненавистью всеми силами. Мы должны преобразовать желание ненависти в стремление к справедливости", - сказал президент, выступая на ГА ООН."Я не хочу, чтобы Нетаньяху вместе с его семьей был уничтожен ракетой. Я хочу, чтобы Нетаньяху и те, кто ответственен за геноцид палестинского народа, предстали перед международным судом", - сказал Борич.

