Президент Чили призвал наказать виновных за геноцид палестинского народа
2025-09-23T23:59:00+03:00
ООН, 24 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и ответственные за геноцид в секторе Газа должны предстать перед международным трибуналом, считает президент Чили Габриэль Борич."Когда дети рождаются под завалами, это настоящая боль для Чили, и я знаю, что её разделяют в подавляющем большинстве стран мира. И одна из проблем, с которой мы сталкиваемся как человечество, заключается в том, что боль часто порождает ненависть, но мы должны противостоять ей и бороться с ненавистью всеми силами. Мы должны преобразовать желание ненависти в стремление к справедливости", - сказал президент, выступая на ГА ООН."Я не хочу, чтобы Нетаньяху вместе с его семьей был уничтожен ракетой. Я хочу, чтобы Нетаньяху и те, кто ответственен за геноцид палестинского народа, предстали перед международным судом", - сказал Борич.
