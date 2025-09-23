https://ria.ru/20250923/chelovek-2043838271.html

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области

Украинские войска атаковали Рыльский район Курской области при помощи беспилотников, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2025

КУРСК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Рыльский район Курской области при помощи беспилотников, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале."Два человека ранены в Рыльском районе после атаки ВСУ. Сегодня вражеский дрон ударил по гражданскому автомобилю в хуторе Звягин Рыльского района", — рассказал он.Мужчина в возрасте 62 лет и 68-летняя женщина получили незначительные ранения. После осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Новости

происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия