При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 23.09.2025
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
Украинские войска атаковали Рыльский район Курской области при помощи беспилотников, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
2025-09-23T19:40:00+03:00
2025-09-23T19:40:00+03:00
2025-09-23T20:29:00+03:00
КУРСК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Рыльский район Курской области при помощи беспилотников, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале."Два человека ранены в Рыльском районе после атаки ВСУ. Сегодня вражеский дрон ударил по гражданскому автомобилю в хуторе Звягин Рыльского района", — рассказал он.Мужчина в возрасте 62 лет и 68-летняя женщина получили незначительные ранения. После осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
