При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 23.09.2025 (обновлено: 20:29 23.09.2025)
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
Украинские войска атаковали Рыльский район Курской области при помощи беспилотников, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2025
КУРСК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Рыльский район Курской области при помощи беспилотников, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале."Два человека ранены в Рыльском районе после атаки ВСУ. Сегодня вражеский дрон ударил по гражданскому автомобилю в хуторе Звягин Рыльского района", — рассказал он.Мужчина в возрасте 62 лет и 68-летняя женщина получили незначительные ранения. После осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
КУРСК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Рыльский район Курской области при помощи беспилотников, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Два человека ранены в Рыльском районе после атаки ВСУ. Сегодня вражеский дрон ударил по гражданскому автомобилю в хуторе Звягин Рыльского района", — рассказал он.
Мужчина в возрасте 62 лет и 68-летняя женщина получили незначительные ранения. После осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
