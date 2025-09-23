https://ria.ru/20250923/chekhov-2043751249.html

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в подмосковных Химках 1 октября

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Фестиваль Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова "Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова. Метаморфозы" пройдет в Химках 1 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Фестиваль Академии Никиты Михалкова функционирует по принципу "один город — один день". За сутки жители Химок успеют проникнуться творчеством Чехова и расширить свои знания о нем. Также гости фестиваля смогут попробовать себя в актерской профессии и посмотрят спектакль академии. В программе фестиваля - лекции о жизни и творчестве Чехова "Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности" и показ документального фильма "А. П. Чехов. Писатель на все времена". В фойе театра будет работать мобильная выставка "Чехов. Линия жизни", организованная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А. П. Чехова "Мелихово". В экспозиции представлены фотографии, документы и предметы изобразительного искусства, рассказывающие о таланте автора. Выставка отражает ключевые этапы жизни писателя: Таганрог, Москву, Мелихово и Ялту, а также поездку на Сахалин. Спектакль "Метаморфозы. Святая простота" завершит фестивальный день. Постановка представляет литературно-сценический коллаж рассказов Чехова и выполнена выпускниками Академии Никиты Михалкова под руководством режиссера. Фестиваль могут посетить все желающие. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. Место проведения мероприятия: Химкинский драматический театр "Наш Дом". Адрес: улица Калинина, дом 2. Начало фестиваля: 12:00.

