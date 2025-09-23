Рейтинг@Mail.ru
06:21 23.09.2025 (обновлено: 06:56 23.09.2025)
Музыкант Бурдин заявил, что потерпевший мог сам наткнуться на нож
происшествия
екатеринбург
владимир бурдин (музыкант)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сооснователь рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, осужденный за нападение на человека, заявил, что пострадавший мог сам наткнуться на нож, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце 2024 года Бурдин и еще несколько человек выпивали в квартире знакомого в Екатеринбурге. Как установил суд, Бурдин оскорбил одного из товарищей, на что тот ударил его по лицу, сломав очки. После этого Бурдин взял кухонный нож и ударил им обидчика в живот. Сначала бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал свою вину, а потом заявил, что "из чувства товарищества" взял чужую вину на себя. "Осужденный вину не признал и показал, что в ходе распития спиртного сделал замечание за громкие разговоры, в связи с чем потерпевший и ... стали его избивать, нанесли много ударов в голову. Он каким-то предметом не подпускал их к себе, ударов не наносил и потерпевший мог сам наткнуться на нож", - говорится в материалах. Суд признал Бурдина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к трем годам колонии. Апелляционный суд оставил приговор без изменений по существу. Владимир Бурдин – музыкант, участник первого состава рок-группы "Смысловые галлюцинации", один из ее основателей, после выхода из группы выступал сольно.
происшествия, екатеринбург, владимир бурдин (музыкант)
Происшествия, Екатеринбург, Владимир Бурдин (музыкант)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сооснователь рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, осужденный за нападение на человека, заявил, что пострадавший мог сам наткнуться на нож, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце 2024 года Бурдин и еще несколько человек выпивали в квартире знакомого в Екатеринбурге. Как установил суд, Бурдин оскорбил одного из товарищей, на что тот ударил его по лицу, сломав очки. После этого Бурдин взял кухонный нож и ударил им обидчика в живот. Сначала бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал свою вину, а потом заявил, что "из чувства товарищества" взял чужую вину на себя.
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Уголовное дело против Дудя* поступило в суд
Вчера, 19:20
"Осужденный вину не признал и показал, что в ходе распития спиртного сделал замечание за громкие разговоры, в связи с чем потерпевший и ... стали его избивать, нанесли много ударов в голову. Он каким-то предметом не подпускал их к себе, ударов не наносил и потерпевший мог сам наткнуться на нож", - говорится в материалах.
Суд признал Бурдина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к трем годам колонии. Апелляционный суд оставил приговор без изменений по существу.
Владимир Бурдин – музыкант, участник первого состава рок-группы "Смысловые галлюцинации", один из ее основателей, после выхода из группы выступал сольно.
Владимир Бурдин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Сооснователю группы "Смысловые галлюцинации" вынесли приговор
2 июля, 09:25
 
ПроисшествияЕкатеринбургВладимир Бурдин (музыкант)
 
 
