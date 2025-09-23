Музыкант Бурдин заявил, что потерпевший мог сам наткнуться на нож

https://ria.ru/20250923/burdin-2043655102.html
2025-09-23T06:21:00+03:00
2025-09-23T06:21:00+03:00
2025-09-23T06:56:00+03:00
происшествия, екатеринбург, владимир бурдин (музыкант)
Происшествия, Екатеринбург, Владимир Бурдин (музыкант)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сооснователь рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, осужденный за нападение на человека, заявил, что пострадавший мог сам наткнуться на нож, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце 2024 года Бурдин и еще несколько человек выпивали в квартире знакомого в Екатеринбурге. Как установил суд, Бурдин оскорбил одного из товарищей, на что тот ударил его по лицу, сломав очки. После этого Бурдин взял кухонный нож и ударил им обидчика в живот. Сначала бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал свою вину, а потом заявил, что "из чувства товарищества" взял чужую вину на себя.
"Осужденный вину не признал и показал, что в ходе распития спиртного сделал замечание за громкие разговоры, в связи с чем потерпевший и ... стали его избивать, нанесли много ударов в голову. Он каким-то предметом не подпускал их к себе, ударов не наносил и потерпевший мог сам наткнуться на нож", - говорится в материалах.
Суд признал Бурдина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к трем годам колонии. Апелляционный суд оставил приговор без изменений по существу.
Владимир Бурдин – музыкант, участник первого состава рок-группы "Смысловые галлюцинации", один из ее основателей, после выхода из группы выступал сольно.