Курс на конфронтацию стал частью политики Британии, заявили в Stop the War

Координатор британской коалиции антивоенных активистов Stop the War ("Стоп войне") Джон Рис заявил РИА Новости, что курс на военную конфронтацию стал частью... РИА Новости, 23.09.2025

ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости. Координатор британской коалиции антивоенных активистов Stop the War ("Стоп войне") Джон Рис заявил РИА Новости, что курс на военную конфронтацию стал частью официальной политики британских властей. В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила о готовности НАТО к "прямой конфронтации" с РФ из-за утверждений Польши, Эстонии и Румынии о якобы произошедших воздушных инцидентах. Она также заявила, что британские истребители, направленные в Польшу в рамках миссии НАТО "Восточный страж", готовы "противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения". "Теперь такова политика британского правительства. Премьер-министр Кир Стармер ранее заявлял, что страна должна быть в состоянии готовности к войне. При этом большинство людей в этой стране не могут себе представить, что бы это могло означать или почему это так необходимо. Поэтому в этой стране и в других европейских странах есть очень большой запрос за альтернативную точку зрения", - сказал Рис, комментируя слова Купер. Кроме того, по словам координатора Stop the War, Европа находится в "чрезвычайно опасной" ситуации из-за программы перевооружения континента. "Мы находимся в чрезвычайно опасной ситуации на фоне разворачивания программы перевооружения по всему континенту", - сказал Рис в ответ на вопрос о том, приведет ли решение Лондона направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши к эскалации напряженности. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

