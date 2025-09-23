https://ria.ru/20250923/bratislava-2043852609.html

В Братиславе около десяти тысяч человек приняли участие в акции протеста

В Братиславе около десяти тысяч человек приняли участие в акции протеста

БРАТИСЛАВА, 23 сен - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек приняли участие в акции протеста, которую во вторник перед зданием правительства в Братиславе организовала словацкая оппозиция, сообщила газета Denník N. Это вторая за последние две недели акция под лозунгом "Против обнищания!", к которому, по мнению оппозиции, ведет граждан Словакии правительство премьера Роберта Фицо. Ее главным организатором выступила крупнейшая оппозиционная партия Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), протест поддержали и другие оппозиционные партии. Митинги во вторник проходили еще в 18 словацких городах. "На антиправительственный митинг (перед зданием правительства - ред.) в Братиславе, по оценке организаторов, пришли порядка 10 тысяч человек. Это меньше, чем на прошлой неделе, когда в столице, по данным организаторов, на протест вышли от 16 до 18 тысяч человек", - говорится в сообщении издания. Протестующие во вторник выступили против предложенных правительством мер по консолидации бюджета, которые приведут к увеличению социальной и налоговой нагрузки на бизнес и население. В сентябре министр финансов Словакии Ладислав Каменицкий представил ряд мер для консолидации бюджета. По его словам, если республика их не примет, то ей грозят высокий дефицит бюджета, увеличение государственного долга, ухудшение международных рейтингов, давление на повышение ставок по ипотеке и сокращение расходов на социальную сферу и здравоохранение. Министр представил более 20 мер, которые должны привлечь в бюджет государства дополнительные 2,7 миллиарда евро. Предполагается, что министерства примут меры для сокращения своих расходов и откажутся от неприоритетных покупок. Кроме того, страна планирует "заморозить" заработные платы чиновникам, полицейским, военным и пожарным, а также увеличить налог с прибыли физических лиц, доход которых превышает 44 тысячи евро в год. Обсуждается также увеличение НДС на товары с повышенным содержанием сахара и соли, что приведет к подорожанию сладостей, сладких безалкогольных напитков, чипсов и других продуктов. Помимо этого, рассматривается возможность сделать рабочими три праздничных дня и разрешить торговлю по государственным праздникам, которая сейчас в Словакии запрещена. Для индивидуальных предпринимателей также предлагается увеличить минимальные социальные взносы, которые они делают в бюджет страны, при этом платить их будут и те, кто ранее от этой обязанности был освобожден. Словацкая оппозиция представленные правительством предложения подвергла острой критике, заявив, что данные меры отрицательно отразятся на жизни простых граждан и мелких предпринимателей, почти никак не затронув тех, кто зарабатывает в республике выше среднего. В оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") назвали предложения кабмина целенаправленной ликвидацией малого бизнеса в Словакии.

