23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 23.09.2025
При атаке ВСУ в Брянской области пострадал мирный житель
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
ТУЛА, 23 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки FPV-дронами поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему - скорейшего выздоровления", - написал губернатор. По словам Богомаза, также в результате сброса взрывных устройств повреждения получили нежилое здание и пять автомобилей.
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке ВСУ в Брянской области пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате атаки БПЛА ВСУ Суземки в Брянской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТУЛА, 23 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки FPV-дронами поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему - скорейшего выздоровления", - написал губернатор.
По словам Богомаза, также в результате сброса взрывных устройств повреждения получили нежилое здание и пять автомобилей.
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
