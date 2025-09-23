https://ria.ru/20250923/bpla-2043739837.html

При атаке ВСУ в Брянской области пострадал мирный житель

При атаке ВСУ в Брянской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.09.2025

При атаке ВСУ в Брянской области пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате атаки FPV-дронами поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 23.09.2025

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

ТУЛА, 23 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки FPV-дронами поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему - скорейшего выздоровления", - написал губернатор. По словам Богомаза, также в результате сброса взрывных устройств повреждения получили нежилое здание и пять автомобилей.

брянская область

