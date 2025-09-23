Рейтинг@Mail.ru
Датская полиция прокомментировала инцидент с БПЛА у аэропорта Копенгагена
09:39 23.09.2025
Датская полиция прокомментировала инцидент с БПЛА у аэропорта Копенгагена
2025-09-23T09:39:00+03:00
2025-09-23T09:39:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Датская полиция заявила, что не знает, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений, передает агентство Рейтер. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. "Не знаем, кто стоял за полетами дронов... дроны появились с разных направлений", - заявили в полиции. Отмечается, что впоследствии "дроны исчезли", подозреваемых пока нет. Представитель полиции Копенгагена Йенс Йесперсен также заявил, что полиция всю ночь вела расследование этого инцидента и пришла к выводу, что произошедшее несло риск для авиасообщения. При этом, по его словам, правоохранители не располагают сведениями о том, что БПЛА представляли опасность для людей или создали реальную "опасную ситуацию". Он отметил, что речь идет о крупных дронах, которыми управлял "квалифицированный актор". "Это актор, у которого есть некоторые навыки, намерение и инструменты, чтобы показать себя подобным образом. Предположительно, чтобы показать себя и, возможно, еще чтобы потренироваться", - заявил Йесперсен. Он подчеркнул, что ничто не указывает на то, что оператор дронов собирался нападать. Он добавил, что беспилотники не стали сбивать, поскольку сочли, что это опасно. Кроме того, Йесперсен не исключил, что инцидент был гибридной атакой, отметив, что полиция рассматривает в том числе и эту версию.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Датская полиция заявила, что не знает, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений, передает агентство Рейтер.
Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся.
"Не знаем, кто стоял за полетами дронов... дроны появились с разных направлений", - заявили в полиции.
Отмечается, что впоследствии "дроны исчезли", подозреваемых пока нет.
Представитель полиции Копенгагена Йенс Йесперсен также заявил, что полиция всю ночь вела расследование этого инцидента и пришла к выводу, что произошедшее несло риск для авиасообщения. При этом, по его словам, правоохранители не располагают сведениями о том, что БПЛА представляли опасность для людей или создали реальную "опасную ситуацию". Он отметил, что речь идет о крупных дронах, которыми управлял "квалифицированный актор".
"Это актор, у которого есть некоторые навыки, намерение и инструменты, чтобы показать себя подобным образом. Предположительно, чтобы показать себя и, возможно, еще чтобы потренироваться", - заявил Йесперсен.
Он подчеркнул, что ничто не указывает на то, что оператор дронов собирался нападать. Он добавил, что беспилотники не стали сбивать, поскольку сочли, что это опасно.
Кроме того, Йесперсен не исключил, что инцидент был гибридной атакой, отметив, что полиция рассматривает в том числе и эту версию.
