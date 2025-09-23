https://ria.ru/20250923/bpla-2043673513.html

Датская полиция прокомментировала инцидент с БПЛА у аэропорта Копенгагена

Датская полиция прокомментировала инцидент с БПЛА у аэропорта Копенгагена - РИА Новости, 23.09.2025

Датская полиция прокомментировала инцидент с БПЛА у аэропорта Копенгагена

Датская полиция заявила, что не знает, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений, передает агентство... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T09:39:00+03:00

2025-09-23T09:39:00+03:00

2025-09-23T09:39:00+03:00

копенгаген

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105327/89/1053278998_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7f0208c5fe920d56c41427a3d02f84ba.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Датская полиция заявила, что не знает, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений, передает агентство Рейтер. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. "Не знаем, кто стоял за полетами дронов... дроны появились с разных направлений", - заявили в полиции. Отмечается, что впоследствии "дроны исчезли", подозреваемых пока нет. Представитель полиции Копенгагена Йенс Йесперсен также заявил, что полиция всю ночь вела расследование этого инцидента и пришла к выводу, что произошедшее несло риск для авиасообщения. При этом, по его словам, правоохранители не располагают сведениями о том, что БПЛА представляли опасность для людей или создали реальную "опасную ситуацию". Он отметил, что речь идет о крупных дронах, которыми управлял "квалифицированный актор". "Это актор, у которого есть некоторые навыки, намерение и инструменты, чтобы показать себя подобным образом. Предположительно, чтобы показать себя и, возможно, еще чтобы потренироваться", - заявил Йесперсен. Он подчеркнул, что ничто не указывает на то, что оператор дронов собирался нападать. Он добавил, что беспилотники не стали сбивать, поскольку сочли, что это опасно. Кроме того, Йесперсен не исключил, что инцидент был гибридной атакой, отметив, что полиция рассматривает в том числе и эту версию.

https://ria.ru/20250922/es-2043522173.html

https://ria.ru/20250918/granitsy-2042817787.html

копенгаген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

копенгаген, в мире