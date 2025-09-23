Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Копенгагена отменили около ста рейсов после инцидента с БПЛА
09:22 23.09.2025 (обновлено: 13:49 23.09.2025)
В аэропорту Копенгагена отменили около ста рейсов после инцидента с БПЛА
В аэропорту Копенгагена отменили около ста рейсов после инцидента с БПЛА
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Около 100 рейсов было отменено и более 30 были перенаправлены в другие воздушные гавани в результате инцидента с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил операционный директор воздушной гавани Кристоффер Пленге-Брандт. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений. "Тридцать один самолет, который вчера вечером должен был приземлиться в Копенгагене, к сожалению, пришлось перенаправить в другие аэропорты... Всего примерно 100 рейсов было отменено... Ситуация затронула примерно 20 тысяч пассажиров", - заявил Пленге-Брандт, фрагмент его выступления приводит телеканал TV2. Он добавил, что стоит ожидать дальнейших задержек.
копенгаген, в мире
Пассажиры в аэропорту Копенгагена после отмены рейсов. 23 сентября 2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Около 100 рейсов было отменено и более 30 были перенаправлены в другие воздушные гавани в результате инцидента с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил операционный директор воздушной гавани Кристоффер Пленге-Брандт.
Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений.
"Тридцать один самолет, который вчера вечером должен был приземлиться в Копенгагене, к сожалению, пришлось перенаправить в другие аэропорты... Всего примерно 100 рейсов было отменено... Ситуация затронула примерно 20 тысяч пассажиров", - заявил Пленге-Брандт, фрагмент его выступления приводит телеканал TV2.
Он добавил, что стоит ожидать дальнейших задержек.
