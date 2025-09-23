Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 23.09.2025 (обновлено: 08:55 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/bpla-2043661062.html
ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА
ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА
Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:49:00+03:00
2025-09-23T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
белгородская область
сергей собянин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.&quot;Двадцать третьего сентября с полуночи до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — говорится в сообщении.БПЛА ликвидировали над:Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил об уничтожении 15 дронов, летевших на город. Накануне вечером силы ПВО сбили в Московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, азовское море, белгородская область, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Белгородская область, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать третьего сентября с полуночи до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

БПЛА ликвидировали над:
  • Московским регионом;
  • Белгородской областью;
  • Брянской;
  • Калужской;
  • Курской;
  • Ростовской;
  • Рязанской;
  • Самарской;
  • Саратовской;
  • Крымом.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил об уничтожении 15 дронов, летевших на город. Накануне вечером силы ПВО сбили в Московском регионе еще 15 БПЛА.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАзовское мореБелгородская областьСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала