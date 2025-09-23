https://ria.ru/20250923/bpla-2043661062.html
ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА
ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА
Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:49:00+03:00
2025-09-23T07:49:00+03:00
2025-09-23T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
белгородская область
сергей собянин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."Двадцать третьего сентября с полуночи до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.БПЛА ликвидировали над:Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил об уничтожении 15 дронов, летевших на город. Накануне вечером силы ПВО сбили в Московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, азовское море, белгородская область, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Белгородская область, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины