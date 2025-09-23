https://ria.ru/20250923/bpla-2043661062.html

ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА

ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025

ПВО сбила за ночь 69 украинских БПЛА

Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."Двадцать третьего сентября с полуночи до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.БПЛА ликвидировали над:Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил об уничтожении 15 дронов, летевших на город. Накануне вечером силы ПВО сбили в Московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

