ПВО сбила за вечер над десятью регионами и Черным морем 81 беспилотник

ПВО сбила за вечер над десятью регионами и Черным морем 81 беспилотник - РИА Новости, 23.09.2025

ПВО сбила за вечер над десятью регионами и Черным морем 81 беспилотник

Средства ПВО перехватили и уничтожили вечером 23 сентября 81 украинский беспилотник над десятью регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили вечером 23 сентября 81 украинский беспилотник над десятью регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны."Двадцать второго сентября с 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, атаковавших столицу. шений нет. На местах падения обломков работают все экстренные службы. По сообщениям СМИ, очевидцы слышали взрывы в центре и на юго-западе города. В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты, специалисты усилили мониторинг за работой авиатранспорта. Позже там возобновили прием самолетов на прилет.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

