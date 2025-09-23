https://ria.ru/20250923/bolezn-2043793114.html

Мясников назвал самую распространенную опасную болезнь

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Хламидиоз является самым массовым инфекционным заболеванием в мире, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1""Это (хламидиоз — Прим. ред.) самая распространенная в мире инфекционная болезнь. Миллионы людей. Это самая основная причина бесплодия и воспалений органов малого таза", — сказал он.Врач отметил, что хламидиоз также приводит к поражению сосудов, болезням сердца и пневмонии.Опасность болезни заключается также в том, что она зачастую проходит бессимптомно, из-за чего важно регулярно проверяться у врача, заключил Мясников.

