Мясников назвал самую распространенную опасную болезнь - РИА Новости, 23.09.2025
16:57 23.09.2025
Мясников назвал самую распространенную опасную болезнь
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Хламидиоз является самым массовым инфекционным заболеванием в мире, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1""Это (хламидиоз — Прим. ред.) самая распространенная в мире инфекционная болезнь. Миллионы людей. Это самая основная причина бесплодия и воспалений органов малого таза", — сказал он.Врач отметил, что хламидиоз также приводит к поражению сосудов, болезням сердца и пневмонии.Опасность болезни заключается также в том, что она зачастую проходит бессимптомно, из-за чего важно регулярно проверяться у врача, заключил Мясников.
2025
общество, александр мясников (врач)
Общество, Александр Мясников (врач)
© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня
Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Хламидиоз является самым массовым инфекционным заболеванием в мире, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1"
"Это (хламидиоз — Прим. ред.) самая распространенная в мире инфекционная болезнь. Миллионы людей. Это самая основная причина бесплодия и воспалений органов малого таза", — сказал он.
Врач отметил, что хламидиоз также приводит к поражению сосудов, болезням сердца и пневмонии.
Опасность болезни заключается также в том, что она зачастую проходит бессимптомно, из-за чего важно регулярно проверяться у врача, заключил Мясников.
