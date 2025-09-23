Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о пленных боевиках ВСУ под Новоивановкой - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 23.09.2025
Боец рассказал о пленных боевиках ВСУ под Новоивановкой
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российские бойцы, освободившие Новоивановку в Запорожской области, взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ в ходе этой операции, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш". Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября. "Пленных ВСУ сдалось 18 человек, они сами вышли из блиндажей, сами попросили помощи", - сказал "Барабаш" в видеоролике, опубликованном Минобороны. Он также рассказал, что освобождение населенного пункта проходило под плотным огнем из гранатометов и пулеметов противника, в том числе полученных от стран НАТО. Против ВС РФ украинские войска даже пытались применять двух наземных роботов с установленными на них гранатометом и пулеметом, однако эту технику быстро уничтожили российские расчеты беспилотников, отметил "Барабаш". Кроме того, по словам механика-водителя, ВСУ построили сильно укрепленные блиндажи - сверху они были прикрыты железобетонными плитами. В некоторых из таких строений российские бойцы находили по восемь экранов, через которые украинские операторы дронов управляли БПЛА.
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российские бойцы, освободившие Новоивановку в Запорожской области, взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ в ходе этой операции, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш".
Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября.
"Пленных ВСУ сдалось 18 человек, они сами вышли из блиндажей, сами попросили помощи", - сказал "Барабаш" в видеоролике, опубликованном Минобороны.
Он также рассказал, что освобождение населенного пункта проходило под плотным огнем из гранатометов и пулеметов противника, в том числе полученных от стран НАТО. Против ВС РФ украинские войска даже пытались применять двух наземных роботов с установленными на них гранатометом и пулеметом, однако эту технику быстро уничтожили российские расчеты беспилотников, отметил "Барабаш".
Кроме того, по словам механика-водителя, ВСУ построили сильно укрепленные блиндажи - сверху они были прикрыты железобетонными плитами. В некоторых из таких строений российские бойцы находили по восемь экранов, через которые украинские операторы дронов управляли БПЛА.
