Боец рассказал о пленных боевиках ВСУ под Новоивановкой
ВС России взяли в плен 18 украинских солдат во время освобождения Новоивановки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российские бойцы, освободившие Новоивановку в Запорожской области, взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ в ходе этой операции, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш".
Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября.
"Пленных ВСУ сдалось 18 человек, они сами вышли из блиндажей, сами попросили помощи", - сказал "Барабаш" в видеоролике, опубликованном Минобороны.
Он также рассказал, что освобождение населенного пункта проходило под плотным огнем из гранатометов и пулеметов противника, в том числе полученных от стран НАТО. Против ВС РФ украинские войска даже пытались применять двух наземных роботов с установленными на них гранатометом и пулеметом, однако эту технику быстро уничтожили российские расчеты беспилотников, отметил "Барабаш".
Кроме того, по словам механика-водителя, ВСУ построили сильно укрепленные блиндажи - сверху они были прикрыты железобетонными плитами. В некоторых из таких строений российские бойцы находили по восемь экранов, через которые украинские операторы дронов управляли БПЛА.
22 июня 2022, 17:18