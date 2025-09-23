https://ria.ru/20250923/bojtsy-2043651848.html

Боец рассказал о пленных боевиках ВСУ под Новоивановкой

Боец рассказал о пленных боевиках ВСУ под Новоивановкой - РИА Новости, 23.09.2025

Боец рассказал о пленных боевиках ВСУ под Новоивановкой

Российские бойцы, освободившие Новоивановку в Запорожской области, взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ в ходе этой операции, рассказал механик-водитель с... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российские бойцы, освободившие Новоивановку в Запорожской области, взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ в ходе этой операции, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш". Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября. "Пленных ВСУ сдалось 18 человек, они сами вышли из блиндажей, сами попросили помощи", - сказал "Барабаш" в видеоролике, опубликованном Минобороны. Он также рассказал, что освобождение населенного пункта проходило под плотным огнем из гранатометов и пулеметов противника, в том числе полученных от стран НАТО. Против ВС РФ украинские войска даже пытались применять двух наземных роботов с установленными на них гранатометом и пулеметом, однако эту технику быстро уничтожили российские расчеты беспилотников, отметил "Барабаш". Кроме того, по словам механика-водителя, ВСУ построили сильно укрепленные блиндажи - сверху они были прикрыты железобетонными плитами. В некоторых из таких строений российские бойцы находили по восемь экранов, через которые украинские операторы дронов управляли БПЛА.

запорожская область

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф