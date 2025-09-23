https://ria.ru/20250923/boets-2043654305.html
Боец рассказал, об отступлении спецназа ГУР Украины из Малых Щербаков
Боец рассказал, об отступлении спецназа ГУР Украины из Малых Щербаков
МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 23 сен - РИА Новости. Остатки группы спецназа ГУР Украины, разбитой военными РФ, отступали из Малых Щербаков Запорожской области, бросив раненого на поле боя, рассказал РИА Новости боец РФ с позывным "Увар". Ранее он сообщил РИА Новости, что в Малых Щербаках была почти полностью уничтожена группа спецназа ГУР Украины, которая превосходила по численности группу российских военных. Было ликвидировано около восьми боевиков ВСУ. С российской стороны потерь не было. Он уточнил, что бой проходил весной 2025 года. "За ними пришла эвакуация. Но одного они бросили. Он им кричал. Мы их отрезали (разделили группу - ред.). У него не было возможности выйти из укрытия", - сказал "Увар". В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
