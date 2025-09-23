Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, об отступлении спецназа ГУР Украины из Малых Щербаков - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 23.09.2025
Боец рассказал, об отступлении спецназа ГУР Украины из Малых Щербаков
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 23 сен - РИА Новости. Остатки группы спецназа ГУР Украины, разбитой военными РФ, отступали из Малых Щербаков Запорожской области, бросив раненого на поле боя, рассказал РИА Новости боец РФ с позывным "Увар". Ранее он сообщил РИА Новости, что в Малых Щербаках была почти полностью уничтожена группа спецназа ГУР Украины, которая превосходила по численности группу российских военных. Было ликвидировано около восьми боевиков ВСУ. С российской стороны потерь не было. Он уточнил, что бой проходил весной 2025 года. "За ними пришла эвакуация. Но одного они бросили. Он им кричал. Мы их отрезали (разделили группу - ред.). У него не было возможности выйти из укрытия", - сказал "Увар". В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 23 сен - РИА Новости. Остатки группы спецназа ГУР Украины, разбитой военными РФ, отступали из Малых Щербаков Запорожской области, бросив раненого на поле боя, рассказал РИА Новости боец РФ с позывным "Увар".
Ранее он сообщил РИА Новости, что в Малых Щербаках была почти полностью уничтожена группа спецназа ГУР Украины, которая превосходила по численности группу российских военных. Было ликвидировано около восьми боевиков ВСУ. С российской стороны потерь не было. Он уточнил, что бой проходил весной 2025 года.
"За ними пришла эвакуация. Но одного они бросили. Он им кричал. Мы их отрезали (разделили группу - ред.). У него не было возможности выйти из укрытия", - сказал "Увар".
В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
