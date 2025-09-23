Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали уральского бизнесмена Боброва - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 23.09.2025 (обновлено: 14:12 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/bobrov-2043741189.html
В Москве задержали уральского бизнесмена Боброва
В Москве задержали уральского бизнесмена Боброва - РИА Новости, 23.09.2025
В Москве задержали уральского бизнесмена Боброва
В Москве задержали уральского бизнесмена Алексея Боброва и генерального директора "Корпорации СТС" Татьяну Черных, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:44:00+03:00
2025-09-23T14:12:00+03:00
происшествия
москва
екатеринбург
россия
алексей бобров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен — РИА Новости. В Москве задержали уральского бизнесмена Алексея Боброва и генерального директора "Корпорации СТС" Татьяну Черных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В Москве проведены обыски по местам жительства и офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных. Сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия", – сказал собеседник агентства.Десятого сентября в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступил иск Генпрокуратуры с требованием изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ. По данным Генпрокуратуры, "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Ее бенефициарами выступили Бобров и Артем Биков, которые в 2007 году получили гражданство Австрии, где живут постоянно. По сведениям прокуратуры, они вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей.Ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них, помимо Боброва и Бикова, — экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший глава регионального Мингосимущества Алексей Пьянков и вице-губернатор Олег Чемезов.
https://ria.ru/20250923/mvd-2043703761.html
москва
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, екатеринбург, россия, алексей бобров
Происшествия, Москва, Екатеринбург, Россия, Алексей Бобров
В Москве задержали уральского бизнесмена Боброва

Силовики задержали бенефициара "Облкоммунэнерго" Боброва

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен — РИА Новости. В Москве задержали уральского бизнесмена Алексея Боброва и генерального директора "Корпорации СТС" Татьяну Черных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Москве проведены обыски по местам жительства и офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных. Сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия", – сказал собеседник агентства.
Десятого сентября в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступил иск Генпрокуратуры с требованием изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ. По данным Генпрокуратуры, "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Ее бенефициарами выступили Бобров и Артем Биков, которые в 2007 году получили гражданство Австрии, где живут постоянно. По сведениям прокуратуры, они вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей.
Ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них, помимо Боброва и Бикова, — экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший глава регионального Мингосимущества Алексей Пьянков и вице-губернатор Олег Чемезов.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
МВД прокомментировало данные о задержании главы "дочки" "Облкоммунэнерго"
11:55
 
ПроисшествияМоскваЕкатеринбургРоссияАлексей Бобров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала