В Москве задержали уральского бизнесмена Боброва
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен — РИА Новости. В Москве задержали уральского бизнесмена Алексея Боброва и генерального директора "Корпорации СТС" Татьяну Черных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В Москве проведены обыски по местам жительства и офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных. Сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия", – сказал собеседник агентства.
Десятого сентября в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступил иск Генпрокуратуры с требованием изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ. По данным Генпрокуратуры, "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Ее бенефициарами выступили Бобров и Артем Биков, которые в 2007 году получили гражданство Австрии, где живут постоянно. По сведениям прокуратуры, они вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей.
Ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них, помимо Боброва и Бикова, — экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший глава регионального Мингосимущества Алексей Пьянков и вице-губернатор Олег Чемезов.