ПВО ночью сбила шесть БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 23.09.2025
ПВО ночью сбила шесть БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО ночью уничтожили шесть БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
азовское море
александр богомаз
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили шесть БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.
безопасность, россия, брянская область, азовское море, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Азовское море, Александр Богомаз
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили шесть БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Азовское море, Александр Богомаз
 
 
