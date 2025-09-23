https://ria.ru/20250923/bespilotniki-2043661752.html

ПВО ночью сбила шесть БПЛА над Брянской областью

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили шесть БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

