ПВО ночью сбила шесть БПЛА над Брянской областью
ПВО ночью сбила шесть БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО ночью сбила шесть БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО ночью уничтожили шесть БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили шесть БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.
