https://ria.ru/20250923/bespilotniki-2043660685.html
ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву
Системы противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:45:00+03:00
2025-09-23T07:45:00+03:00
2025-09-23T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожены еще два вражеских беспилотника <…>. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он в мессенджере Max.Налет БПЛА на Москву продолжается со вчерашнего вечера. В общей сложности силы ПВО уничтожили 34 аппарата, пытавшихся атаковать столицу.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО за время атаки уничтожили более 30 БПЛА, летевших на Москву