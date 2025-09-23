https://ria.ru/20250923/bespilotniki-2043660685.html

ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву

ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025

ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожены еще два вражеских беспилотника <…>. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он в мессенджере Max.Налет БПЛА на Москву продолжается со вчерашнего вечера. В общей сложности силы ПВО уничтожили 34 аппарата, пытавшихся атаковать столицу.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

москва

2025

Новости

