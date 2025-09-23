Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 23.09.2025 (обновлено: 09:31 23.09.2025)
ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву
Системы противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожены еще два вражеских беспилотника &lt;…&gt;. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он в мессенджере Max.Налет БПЛА на Москву продолжается со вчерашнего вечера. В общей сложности силы ПВО уничтожили 34 аппарата, пытавшихся атаковать столицу.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожены еще два вражеских беспилотника <…>. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он в мессенджере Max.
Налет БПЛА на Москву продолжается со вчерашнего вечера. В общей сложности силы ПВО уничтожили 34 аппарата, пытавшихся атаковать столицу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей Собянин
 
 
