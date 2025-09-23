https://ria.ru/20250923/bespilotniki-2043660169.html
ПВО за ночь сбила 69 БПЛА ВСУ
Средства ПВО России за ночь уничтожили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средства ПВО России за ночь уничтожили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило журналистам Минобороны РФ."Двадцать третьего сентября с полуночи до 7.00 дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.БПЛА уничтожены над:Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших на Москву. Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средства ПВО России за ночь уничтожили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двадцать третьего сентября с полуночи до 7.00 дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
- Московским регионом
- Белгородской областью;
- Брянской областью;
- Калужской областью;
- Курской областью;
- Ростовской областью;
- Рязанской областью;
- Самарской областью;
- Саратовской областью;
- над Крымом.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших на Москву. Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.