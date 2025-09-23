Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 69 БПЛА ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 23.09.2025 (обновлено: 08:53 23.09.2025)
ПВО за ночь сбила 69 БПЛА ВСУ
ПВО за ночь сбила 69 БПЛА ВСУ
Средства ПВО России за ночь уничтожили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:34:00+03:00
2025-09-23T08:53:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средства ПВО России за ночь уничтожили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило журналистам Минобороны РФ."Двадцать третьего сентября с полуночи до 7.00 дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.БПЛА уничтожены над:Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших на Москву. Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
россия, безопасность, азовское море, курская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Курская область
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средства ПВО России за ночь уничтожили 69 беспилотников над 10 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двадцать третьего сентября с полуночи до 7.00 дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
БПЛА уничтожены над:
  • Московским регионом
  • Белгородской областью;
  • Брянской областью;
  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • Ростовской областью;
  • Рязанской областью;
  • Самарской областью;
  • Саратовской областью;
  • над Крымом.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших на Москву. Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
