Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 23.09.2025 (обновлено: 07:35 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/bespilotniki-2043659832.html
ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями
ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями
За понедельник над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 76 беспилотников, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:30:00+03:00
2025-09-23T07:35:00+03:00
белгород
белгородский район
ракитянский район
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За понедельник над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 76 беспилотников, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Немного удалось стабилизировать ситуацию в Краснояружском и Ракитянском районах вчера, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе. Только за вчерашний день над этими муниципальными образованиями было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов врага... К большому сожалению, были ранены 16 мирных жителей, всем им оказана необходимая медицинская помощь, все лекарственные препараты у нас есть, врачи очень квалифицированные", - рассказал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250923/gosduma-2043659924.html
белгород
белгородский район
ракитянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, безопасность
Белгород, Белгородский район, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями

Гладков: ПВО за сутки сбила 76 беспилотников ВСУ над Белгородом и окрестностями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За понедельник над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 76 беспилотников, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Немного удалось стабилизировать ситуацию в Краснояружском и Ракитянском районах вчера, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе. Только за вчерашний день над этими муниципальными образованиями было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов врага... К большому сожалению, были ранены 16 мирных жителей, всем им оказана необходимая медицинская помощь, все лекарственные препараты у нас есть, врачи очень квалифицированные", - рассказал Гладков в своем Telegram-канале.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В ГД прокомментировали реакцию Киева на визит африканских послов в Крым
07:33
 
БелгородБелгородский районРакитянский районВячеслав ГладковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала