https://ria.ru/20250923/bespilotniki-2043659832.html
ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями
ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями
За понедельник над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 76 беспилотников, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:30:00+03:00
2025-09-23T07:30:00+03:00
2025-09-23T07:35:00+03:00
белгород
белгородский район
ракитянский район
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За понедельник над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 76 беспилотников, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Немного удалось стабилизировать ситуацию в Краснояружском и Ракитянском районах вчера, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе. Только за вчерашний день над этими муниципальными образованиями было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов врага... К большому сожалению, были ранены 16 мирных жителей, всем им оказана необходимая медицинская помощь, все лекарственные препараты у нас есть, врачи очень квалифицированные", - рассказал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250923/gosduma-2043659924.html
белгород
белгородский район
ракитянский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, безопасность
Белгород, Белгородский район, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями
Гладков: ПВО за сутки сбила 76 беспилотников ВСУ над Белгородом и окрестностями