ПВО за сутки сбила 76 БПЛА ВСУ над Белгородом и окрестностями

За понедельник над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 76 беспилотников, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T07:30:00+03:00

2025-09-23T07:30:00+03:00

2025-09-23T07:35:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За понедельник над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 76 беспилотников, ранены 16 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Немного удалось стабилизировать ситуацию в Краснояружском и Ракитянском районах вчера, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе. Только за вчерашний день над этими муниципальными образованиями было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов врага... К большому сожалению, были ранены 16 мирных жителей, всем им оказана необходимая медицинская помощь, все лекарственные препараты у нас есть, врачи очень квалифицированные", - рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

