https://ria.ru/20250923/bespilotnik-2043640731.html
В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ
В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения четырех беспилотников в Брянской области нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T01:04:00+03:00
2025-09-23T01:04:00+03:00
2025-09-23T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения четырех беспилотников в Брянской области нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. В ночь на вторник Минобороны РФ сообщало об уничтожении за девять часов 81 беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России, в том числе и над Брянской областью. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале. Он также добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
брянская область, россия, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ
Богомаз: в Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ, пострадавших нет