В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения четырех беспилотников в Брянской области нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения четырех беспилотников в Брянской области нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. В ночь на вторник Минобороны РФ сообщало об уничтожении за девять часов 81 беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России, в том числе и над Брянской областью. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале. Он также добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

