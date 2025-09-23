Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 23.09.2025
В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ
В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения четырех беспилотников в Брянской области нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения четырех беспилотников в Брянской области нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. В ночь на вторник Минобороны РФ сообщало об уничтожении за девять часов 81 беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России, в том числе и над Брянской областью. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале. Он также добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ

Богомаз: в Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ, пострадавших нет

Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения четырех беспилотников в Брянской области нет, сообщает губернатор Александр Богомаз.
В ночь на вторник Минобороны РФ сообщало об уничтожении за девять часов 81 беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России, в том числе и над Брянской областью.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Он также добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
