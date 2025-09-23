https://ria.ru/20250923/bespilotnik-2043638564.html
ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ
ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 15.00 мск 22 сентября до 0.00 мск 23 сентября 81 украинский беспилотник над регионами России и акваторией... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 15.00 мск 22 сентября до 0.00 мск 23 сентября 81 украинский беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго сентября с 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
