ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 15.00 мск 22 сентября до 0.00 мск 23 сентября 81 украинский беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго сентября с 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

