Рейтинг@Mail.ru
ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 23.09.2025 (обновлено: 00:40 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/bespilotnik-2043638564.html
ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ
ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 15.00 мск 22 сентября до 0.00 мск 23 сентября 81 украинский беспилотник над регионами России и акваторией... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T00:34:00+03:00
2025-09-23T00:40:00+03:00
республика крым
безопасность
россия
черное море
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 15.00 мск 22 сентября до 0.00 мск 23 сентября 81 украинский беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго сентября с 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
россия
черное море
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, безопасность, россия, черное море, тульская область
Республика Крым, Безопасность, Россия, Черное море, Тульская область
ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ

Силы ПВО вечером уничтожили 81 беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 15.00 мск 22 сентября до 0.00 мск 23 сентября 81 украинский беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать второго сентября с 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Республика КрымБезопасностьРоссияЧерное мореТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала