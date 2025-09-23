Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде число раненных при обстреле увеличилось до шести человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 23.09.2025
В Белгороде число раненных при обстреле увеличилось до шести человек
Количество раненых в результате ракетного обстрела Белгорода увеличилось до шести человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Количество раненых в результате ракетного обстрела Белгорода увеличилось до шести человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщал, о пятерых пострадавших. "Количество раненых при ракетном обстреле Белгорода увеличилось до шести. Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал губернатор в Telegram-канале. Кроме того, поселок Красная Яруга временно остается без света, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. "Также имеются проблемы с водоснабжением. Дал поручение организовать подвоз воды. К утру эта работа будет сделана. Администрация района сообщит все подробности жителям", - подчеркнул Гладков. Он добавил, что оперативные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях уточняется.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Количество раненых в результате ракетного обстрела Белгорода увеличилось до шести человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщал, о пятерых пострадавших.
Установка дополнительных модульных укрытий - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ВСУ обстреливают Льгов, сообщил Хинштейн
Вчера, 22:53
"Количество раненых при ракетном обстреле Белгорода увеличилось до шести. Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, поселок Красная Яруга временно остается без света, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.
"Также имеются проблемы с водоснабжением. Дал поручение организовать подвоз воды. К утру эта работа будет сделана. Администрация района сообщит все подробности жителям", - подчеркнул Гладков.
Он добавил, что оперативные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях уточняется.
Укрытие - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Вчера, 23:36
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
