В Белгороде число раненных при обстреле увеличилось до шести человек

В Белгороде число раненных при обстреле увеличилось до шести человек

Количество раненых в результате ракетного обстрела Белгорода увеличилось до шести человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T23:50:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Количество раненых в результате ракетного обстрела Белгорода увеличилось до шести человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщал, о пятерых пострадавших. "Количество раненых при ракетном обстреле Белгорода увеличилось до шести. Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал губернатор в Telegram-канале. Кроме того, поселок Красная Яруга временно остается без света, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. "Также имеются проблемы с водоснабжением. Дал поручение организовать подвоз воды. К утру эта работа будет сделана. Администрация района сообщит все подробности жителям", - подчеркнул Гладков. Он добавил, что оперативные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях уточняется.

