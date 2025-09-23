https://ria.ru/20250923/belgorod-2043862948.html
В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ
При атаке украинских войск пострадали пять жителей Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. При атаке украинских войск пострадали пять жителей Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей", — написал он в MAX.Удар пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны нижних конечностей. Всех увезли в больницу, им оказывают помощь.На территории предприятия загорелось одно из зданий, пожарные расчеты потушили огонь. У социального объекта неподалеку повреждено остекление фасада. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
