В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ

В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. При атаке украинских войск пострадали пять жителей Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей", — написал он в MAX.Удар пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны нижних конечностей. Всех увезли в больницу, им оказывают помощь.На территории предприятия загорелось одно из зданий, пожарные расчеты потушили огонь. У социального объекта неподалеку повреждено остекление фасада. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

