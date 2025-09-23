Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 23.09.2025 (обновлено: 04:27 24.09.2025)
В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ
В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ
При атаке украинских войск пострадали пять жителей Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.09.2025
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. При атаке украинских войск пострадали пять жителей Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей", — написал он в MAX.Удар пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны нижних конечностей. Всех увезли в больницу, им оказывают помощь.На территории предприятия загорелось одно из зданий, пожарные расчеты потушили огонь. У социального объекта неподалеку повреждено остекление фасада. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
белгород
белгородская область
россия
белгород, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, россия
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия
В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ

Пять человек пострадали при ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. При атаке украинских войск пострадали пять жителей Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей", — написал он в MAX.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым
Вчера, 12:28

Позднее стало известно о еще одном пострадавшем.

Удар пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны нижних конечностей. Всех увезли в больницу, им оказывают помощь.
На территории предприятия загорелось одно из зданий, пожарные расчеты потушили огонь. У социального объекта неподалеку повреждено остекление фасада. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьРоссия
 
 
